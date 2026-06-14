Francia vs. Senegal en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Conoce los onces iniciales y los dibujos tácticos que preparan las selecciones de Francia y Senegal para su debut absoluto en el Mundial 2026, junto al repaso del único e histórico antecedente que ostentan ambos países.

El estreno del Grupo I en Nueva Jersey forzará a los directores técnicos Didier Deschamps y Pape Thiaw a estructurar planteamientos sumamente inteligentes para inclinar la balanza desde los primeros compases del cotejo. Mientras la escuadra de “Les Bleus” buscará asfixiar a su oponente poblando tres cuartos de cancha con un volumen dinámico y creativo de primer orden europeo, los “Leones de la Teranga” opondrán un rígido esquema de carrileros que sacará máximo provecho de su tradicional fortaleza física y juego vertical por fuera.

El Historial Previo: La inolvidable tarde de Papa Bouba Diop

El expediente estadístico de los compromisos directos entre las selecciones absolutas de Francia y Senegal registra un único, cortísimo pero legendario capítulo en la historia de los torneos organizados por la FIFA. Un recuerdo imborrable que enciende las alarmas en el vestuario galo:

Partidos oficiales en la historia: 1

1 Victorias de Francia: 0

0 Empates: 0

0 Victorias de Senegal: 1

El antecedente (31/05/2002): Se trató de la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. En aquella mítica tarde, una debutante y primeriza selección de Senegal dio la gran sorpresa del siglo al doblegar por la mínima diferencia ($0-1$) a la entonces campeona defensora Francia, comandada por Zinedine Zidane. Una anotación de Papa Bouba Diop firmó una hazaña que los africanos pretenden replicar este martes.

Alineación Probable de Francia

Francia saltará al césped del MetLife Stadium estructurando un sistema dinámico y ultra ofensivo posicionado bajo un sistema táctico de $4-2-3-1$:

ARQ: Brice Samba

DEF: Lucas Digne, Lucas Hernández, Maxence Lacroix, Malo Gusto

MED: Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté

VOL: Rayan Cherki, Désiré Doué, Maghnes Akliouche

DEL: Marcus Thuram

Aunque hombres de la jerarquía de Kylian Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé forman la plana mayor del plantel, Deschamps movería piezas en la alineación titular inicial para refrescar el tridente ofensivo con el buen momento de Marcus Thuram en punta, respaldado en la medular por la incombustible marca de N’Golo Kanté.

Alineación Probable de Senegal

El director técnico Pape Thiaw parará un ordenado cerrojo defensivo apostando por poblar la retaguardia bajo un dibujo operativo de $3-4-3$:

ARQ: Yehvann Diouf

DEF: Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck

MED: El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Pathé Ciss, Lamine Camara

DEL: Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Assane Diao

La convocatoria africana está sólidamente custodiada por la experiencia del legendario ariete Sadio Mané (Al-Nassr) y el defensor Kalidou Koulibaly desde el vestuario, encomendando la velocidad inicial en ataque al desequilibrio de Assane Diao y la potencia de Nicolas Jackson (Bayern Múnich) como opciones de recambio.