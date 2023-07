Fuertes declaraciones de Mbappé contra el club parisino “Jugar en el PSG no me ayuda mucho” El delantero francés no se guardó nada y dejó varias frases polémicas respecto a su actual club y su futuro

Kylian Mbappé se pronunció sobre su futuro tras recibir el premio al mejor jugador francés de la pasada temporada. Después del mensaje de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, en el que dejaba claro que o el futbolista renovaba o le venderían, la estrella del conjunto parisino ha vuelto a abrir la puerta de salida del conjunto parisino. «Jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide», dijo.

«¿La gente banaliza mis actuaciones? Sí, pero al mismo tiempo no les culpo. En Francia, la gente me ha visto crecer, me ve todo el tiempo, en el PSG cada fin de semana o con la selección. Y llevo años marcando muchos goles. Así que, para la gente, se está convirtiendo en algo normal. Nunca me he quejado de que trivialicen mis actuaciones», comentó el futbolista galo.

«Soy joven y tuve la suerte de ser observador, no hace mucho, antes de ser actor. Y yo mismo trivializaba lo que hacía Messi, lo que hacía Cristiano Ronaldo, lo que hacían los grandes jugadores. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se hace hincapié en ‘eso está bien, pero hazlo otra vez’. Y el hecho de estar aquí al lado, en París… Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Así que, por supuesto, eso atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago», comentó sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro.

¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual mi camiseta, da igual dónde, da igual el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen», dijo el atacante al ser preguntado sobre su futuro en París durante una entrevista en L’Équipe y France Football.

«Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor. Tengo este hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos», añadió el futbolista francés.

Durante la entrevista concedida a L’Équipe y France Football tras recibir el premio al mejor jugador francés de la temporada 2022/23, otorgado por estos dos medios, le preguntaron a Mbappé sobre el principal objetivo y deseo del PSG, conquistar la Champions League: «No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí… Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible… Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1».

«Muchas cosas me enorgullecen. Primero, el haber seguido ganando títulos, que es para lo que jugamos. Da igual el título, es lo más difícil, por eso luchan todos los jugadores. Y, por supuesto, estoy encantado de haber mantenido mi nivel personal, con una temporada en torno a los cincuenta goles. Tuve momentos destacados, actuaciones destacadas, aunque creo que aún podría hacerlo mejor», concluyó.