El choque entre Fulham y Nottingham Forest en Craven Cottage promete ser un duelo de estrategias bien definidas. Ambos entrenadores han perfilado sus alineaciones con variantes tácticas interesantes de cara al encuentro de este sábado, donde cada equipo buscará imponer su estilo de juego para seguir escalando posiciones en la Premier League.

El técnico Marco Silva mantendría su clásico 4-2-3-1, con la seguridad de Bernd Leno en el arco y una defensa liderada por Joachim Andersen y Calvin Bassey. Los laterales, Timothy Castagne y Antonee Robinson, tendrán la misión de proyectarse en ataque sin descuidar la retaguardia.

En el mediocampo, Sasa Lukic y Sander Berge se perfilan como la dupla encargada de equilibrar el equipo, mientras que Emile Smith-Rowe será el nexo ofensivo. En los extremos, la potencia de Adama Traoré y Alex Iwobi intentará generar peligro constante.

La mayor incógnita radica en la delantera: Rodrigo Muniz ha mostrado un gran estado de forma, anotando un doblete en la FA Cup contra Wigan y otro tanto en la victoria ante Newcastle. Sin embargo, el experimentado Raúl Jiménez sigue siendo el favorito para liderar el ataque. Silva aún no ha tomado una decisión final, pero el mexicano podría mantenerse en el once inicial.

El Fulham tendrá bajas sensibles, ya que Harry Wilson, Kenny Tete y Reiss Nelson no estarán disponibles por lesión. Nelson, en particular, sufrió un nuevo revés en su recuperación de un problema en el tendón de la corva.

Five-star performance when we last hosted Forest. ⏮️ pic.twitter.com/OhblbKC2fe

— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 15, 2025