El talento colombiano continúa consolidándose como una pieza fundamental en el mercado de pases del viejo continente. Para la temporada 2026/27, una destacada delegación de futbolistas cafeteros compite en las ligas de máxima categoría en Europa, asumiendo roles estelares tanto en clubes que pelean por títulos continentales como en escuadras que buscan afianzarse en sus respectivos torneos domésticos.
Inglaterra, España e Italia se mantienen como los principales destinos para los referentes de la Selección Colombia, complementados por presencias clave en ligas competitivas como Turquía, Rusia, Bélgica y Portugal.
Censo de futbolistas colombianos en Primera División (2026/27)
Panorama y peso competitivo por ligas
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Premier League (Inglaterra): La liga inglesa cuenta con cinco representantes colombianos de alto impacto. Luis Díaz lidera el ataque del Liverpool, mientras que Daniel Muñoz y Jefferson Lerma aportan solvencia defensiva en Crystal Palace, acompañados por el poder goleador de Jhon Durán en Aston Villa y el desequilibrio de Luis Sinisterra en Bournemouth.
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LaLiga (España): El certamen español alberga a cuatro figuras nacionales, destacando el liderazgo de James Rodríguez en Vallecas, la regularidad de Johan Mojica en Mallorca y la juventud de Yáser Asprilla y Jhon Solís en el proyecto del Girona.
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Serie A (Italia): El Calcio italiano cuenta con cuatro defensores y delanteros consolidados: la solidez de Jhon Lucumí en Bolonia, la proyección de Juan David Cabal en la Juventus, la experiencia de Yerry Mina en Cagliari y el poder ofensivo de Duván Zapata en Torino.
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Otras ligas europeas: Davinson Sánchez encabeza la zaga del Galatasaray en Turquía, Carlos Cuesta hace lo propio en Bélgica con el Genk, Cristian Borja aporta profundidad en Portugal, mientras que el tridente conformado por Jhon Córdoba, Kevin Castaño y Mateo Cassierra mantiene un alto protagonismo en la liga rusa.