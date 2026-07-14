Futbolistas que salen de la seleccion de Francia Los 5 señalados de Francia que deben dar un paso al costado tras el fracaso ante España.

La dolorosa eliminación en las semifinales de Norteamérica 2026 acelera el cambio de guardia en “Les Bleus”. Con la inminente llegada de un nuevo cuerpo técnico, estas cinco figuras apuntan a despedirse de las planillas nacionales.

El inicio de la reconstrucción gala

La caída por 2-0 ante España en el AT&T Stadium de Dallas significó un golpe de realidad perimetral para una selección de Francia que partía como la máxima favorita en las pizarras internacionales. La inminente salida del histórico estratega Didier Deschamps y los fuertes rumores que colocan a Zinedine Zidane en la rampa de lanzamiento obligan a trazar una fisonomía de renovación absoluta en el plantel.

A continuación, analizamos a los cinco futbolistas cuyos expedientes con el cuadro nacional parecen haber agotado de forma lineal su vigencia:

Los 5 señalados que cierran su etapa nacional

1. Lucas Digne (Aston Villa)

El carrilero por izquierda vivió una auténtica pesadilla táctica sobre el césped de Dallas. No solo cargó con la responsabilidad lineal de cometer la falta del penal tras perder de vista la fisonomía de Lamine Yamal en la zona de castigo, sino que sufrió constantemente para contener las proyecciones perimetrales de Pedro Porro. A sus 32 años, su rendimiento lo señala como uno de los máximos responsables del descalabro defensivo.

2. Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

A pesar de su indiscutible talento y velocidad, el habilidoso extremo francés volvió a brillar por su ausencia cuando su selección más requería de su desequilibrio. Su preocupante falta de efectividad y la desconexión con sus compañeros en la caja de golpeo quedaron evidenciadas con centros deficientes en los pasajes definitivos del segundo tiempo, demostrando que no tiene el peso específico para liderar la ofensiva en los grandes escenarios de alta fidelidad.

3. Adrien Rabiot (AC Milan)

A sus 31 años de edad, el mediocampista ‘box-to-box’ firmó una Copa del Mundo aceptable en líneas generales, pero falló en el plano de la madurez táctica en la semifinal. Condicionó de forma proactiva la estrategia del cuerpo técnico al hacerse amonestar de manera muy temprana (minuto 9), limitando su capacidad de marca y forzando las ventanas de cambio de Deschamps. Ante la enorme cantidad de talento joven que empuja en la medular gala, Rabiot parece no tener cupo en el proyecto rumbo a 2030.

4. Mike Maignan (AC Milan)

Aunque se consolidó como el guardián de los tres palos bajo el mando de Deschamps, el cancerbero milanista arrastra una estela de inconsistencia técnica que ya se había manifestado en su campaña de la Serie A. Con una portería que históricamente demanda deidades de absoluta solvencia bajo el travesaño, la próxima dirección técnica de Francia tendrá la misión de buscar un recambio generacional de urgencia en esta demarcación.

5. Theo Hernández (AC Milan)

El menor de los hermanos Hernández, quien en sus mejores campañas prometió consolidarse como el carrilero zurdo más dominante del planeta, ha experimentado un declive lineal en sus prestaciones defensivas. Perder el puesto de titular ante Lucas Digne en esta Copa del Mundo expuso que su fisonomía de juego ya no ofrece las garantías de antaño, dejando a la Federación Francesa con la tarea obligada de rastrear nuevas alternativas para blindar ese costado.