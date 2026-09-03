La etapa de Gabriel Martinelli en el norte de Londres llegó a su desenlace definitivo. El extremo brasileño de 25 años fue transferido al Al Hilal de la Liga Profesional Saudí a cambio de 81,2 millones de dólares (60 millones de libras), consagrándose como la venta más lucrativa en toda la historia del Arsenal tras superar con holgura los 35 millones de libras recibidos por Alex Oxlade-Chamberlain en 2017.
El traspaso representa una operación económica redonda para las finanzas del club londinense, considerando que Martinelli llegó como un juvenil prácticamente desconocido desde las categorías de ascenso de Brasil. No obstante, en el plano deportivo, la salida se precipitó por la firme determinación táctica de Mikel Arteta, quien le comunicó al jugador que no tendría un rol relevante en el curso 2026/27 tras haber cedido la titularidad ante Leandro Trossard la campaña anterior. A pesar de haber participado con normalidad en los ensayos de pretemporada tras su concurso en el Mundial, Martinelli quedó fuera de las convocatorias para la Community Shield y las dos primeras fechas de la Premier League, situación que terminó por allanar su aterrizaje en el fútbol de Medio Oriente tras rechazar previamente sondeos del Galatasaray.
Welcome to Al-Hilal, Martinelli 🤩🔝 pic.twitter.com/4sX5N6jaJb
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2026
Un vacío estructural en la banda izquierda de Arteta
Pese a la cuantiosa inyección de capital, la operación deja al vigente monarca de la Premier League y subcampeón de Europa en una posición comprometida en cuanto a profundidad de plantilla. La dirección deportiva de los Gunners aspiraba a dar un salto de calidad contratando a un extremo de primer nivel mundial; sin embargo, sus intentos por fichar a figuras de la talla de Bradley Barcola, Vinícius Júnior o Morgan Rogers no fructificaron, descartando posteriormente avanzar por Malick Fofana.
Con la venta previa de Trossard al Beşiktaş turco en julio, las opciones en ese flanco se han reducido notablemente de cara a afrontar cuatro frentes competitivos (Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup):
Christos Tzolis: El atacante griego, fichado como recambio directo en verano, ha tenido un inicio prometedor pero asume de golpe la responsabilidad de ser el único carrilero zurdo natural con recorrido en el primer equipo.
Eberechi Eze: Puede desplazarse hacia la banda izquierda como solución posicional de emergencia, aunque rinde habitualmente por dentro.
James Scanlon: La joya de 19 años reclutada de las categorías inferiores del Manchester United se perfila como el principal beneficiado interno para absorber minutos de rotación.
Fuerte competencia en Riad y el antecedente de Núñez
En el plano estrictamente competitivo, la marcha de Martinelli al fútbol saudí no le garantiza la titularidad inmediata. Más allá de asegurarse un contrato millonario exento de cargas impositivas, el brasileño aterriza en una plantilla que ya cuenta con jerarquía consolidada en su demarcación:
Crysencio Summerville: El atacante neerlandés, fichado en julio desde el West Ham, ha sido titular en las cuatro jornadas ligueras de Al Hilal, acumulando ya dos goles y dos asistencias.
Salem Al Dawsari: El legendario capitán saudí (500 partidos y 142 goles con el club) encara el tramo final de su rehabilitación de una cirugía de tendón de rodilla y volverá a reclamar protagonismo en el esquema titular.
El movimiento evoca de inmediato el antecedente del uruguayo Darwin Núñez, quien tras una experiencia intrascendente en el Al Hilal la temporada anterior terminó saliendo cedido al recién ascendido Al Diriyah. Martinelli cierra así un ciclo de 278 compromisos con el Arsenal para iniciar una etapa lucrativa pero exigente en Oriente Medio, mientras que en Londres el debate se centra en si el colchón financiero compensará la evidente pérdida de fondo de armario.