🔴 Gales: Ward; Cabango, Rodon, Davies; Williams, Cooper, Sheegan, James; Harris, Cullen, Johnson.

🔵 Kazajistán: Pokatilov; Astanov, Tapalov, Kasym, Alip; Vorogovskiy, Chesnokov, Islamkhan, Tagybergen; Samorodov, Aymbetov.

Ya están los partidos de Gales por la eliminatoria 🗓️ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

22/03 vs Kasajistan 🇰🇿

25/03 vs Macedonia del norte 🇲🇰

06/06 vs Liechtenstein 🇱🇮

09/06 vs Bélgica 🇧🇪

04/08 vs Kazajistán 🇰🇿

13/10 vs Bélgica 🇧🇪

15/11 vs Liechtenstein 🇱🇮

18/11 vs Macedonia del norte 🇲🇰 pic.twitter.com/J5VKKGe5rQ

