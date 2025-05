Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo lunes a las 20:45 (hora local), el Stadio Luigi Ferraris será testigo de un duelo clave en el cierre de la fecha 35 de la Serie A. Génova recibe al AC Milan en un choque entre dos realidades opuestas: los locales necesitan reencontrarse con la victoria, mientras que los rossoneri llegan entonados tras sumar de a tres en su último encuentro.

El equipo dirigido por Alberto Gilardino llega golpeado tras caer por 1-0 ante Como, resultado que evidenció nuevamente sus dificultades ofensivas. A falta de cuatro jornadas para el cierre del campeonato, Génova suma 39 puntos en la posición 13, con una campaña marcada por la irregularidad: nueve victorias, doce empates y trece derrotas.

En casa, los números tampoco convencen: de 17 partidos, solo pudo ganar en cinco ocasiones, empató siete y perdió cinco. Un balance que refleja un equipo que lucha más de lo deseado para hacer valer su localía.

Por su parte, el conjunto de Stefano Pioli viene de superar con autoridad al Venecia por 2-0, gracias a los tantos de Santiago Giménez y Christian Pulisic, y mantiene viva la pelea por ingresar a copas internacionales. Con 54 puntos, Milan ocupa el noveno puesto, pero con la esperanza de escalar si los de arriba fallan.

Los milanistas han ganado 15 de sus 34 partidos esta temporada, con 53 goles a favor y 38 en contra, mostrando una ofensiva potente aunque intermitente. Como visitantes, han logrado ocho triunfos en 17 salidas, lo que respalda su aspiración de sumar en Génova.

El historial en el Luigi Ferraris es favorable al Milan en el corto plazo: ha ganado sus dos últimos partidos allí en Serie A y, en el global, el Génova acumula solo cinco victorias en sus últimos 21 duelos en casa ante los rossoneri, con nueve derrotas y siete empates.

El último antecedente entre ambos equipos fue en diciembre de 2024, un partido sin goles (0-0) que reflejó la paridad de aquella jornada.

