Getafe vs Girona: ¿Quién llega mejor al duelo? Datos y estadísticas a tener en cuenta El Coliseum Alfonso Pérez será escenario del partido que abre la fecha 11 entre Getafe y Girona. El conjunto madrileño busca confirmar su fortaleza en casa ante un rival que llega último en la tabla y sin victorias fuera de su estadio.

La jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025/26 comenzará con un encuentro de realidades opuestas. El Getafe CF, sólido en casa y en plena recuperación, recibirá al Girona FC, que llega urgido de puntos y sin poder escapar del fondo de la clasificación. Ambos equipos protagonizan un duelo que puede marcar el rumbo de sus temporadas: los madrileños apuntan a consolidarse en la mitad alta, mientras que los catalanes necesitan un golpe de efecto para revertir una racha que preocupa cada vez más.

Getafe, sólido en casa y en alza en el rendimiento

El Getafe de José Bordalás atraviesa un momento positivo. Tras vencer al Athletic Club en San Mamés (0-1) y golear al Inter de Valdemoro (0-11) en Copa del Rey, el equipo madrileño se reencontró con la eficacia que había perdido semanas atrás. Actualmente ocupa la décima posición con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

En el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe ha demostrado una notable consistencia: solo cayó una vez en la temporada, ante el Real Madrid (0-1). Con un promedio de un gol anotado por partido y 1,2 recibidos, los azulones mantienen su tradicional solidez defensiva, basada en una estructura de líneas compactas y un fútbol directo.

Bordalás ha reforzado su identidad: presión alta, disciplina táctica y una intensidad que asfixia a los rivales. Jugadores como Borja Mayoral, Luis Milla y Mauro Arambarri sostienen el equilibrio del equipo, mientras que el bloque defensivo sigue siendo una de las claves.

El rendimiento reciente respalda al Getafe como favorito. En las últimas seis jornadas, los madrileños sumaron una derrota, dos empates y tres victorias, mostrando una clara tendencia ascendente.

Girona, un equipo en crisis que no logra levantar

Del otro lado, el Girona FC atraviesa un momento muy distinto. Los dirigidos por Míchel siguen sin encontrar un rumbo claro en LaLiga: marchan últimos en la tabla y son la defensa más vulnerable del campeonato, con un promedio de 2,2 goles recibidos por partido.

El equipo catalán acumula apenas siete puntos en diez fechas y sufre especialmente fuera de casa, donde solo consiguió dos puntos en cuatro partidos. Las modificaciones tácticas implementadas por Míchel —que ha pasado del 4-3-3 al 4-2-3-1 e incluso al 3-5-2— no han dado resultado, y la falta de solidez defensiva es evidente.

En la última fecha liguera, el Girona empató 3-3 ante el Real Oviedo, en un encuentro que volvió a exponer su fragilidad en la zaga. En la Copa del Rey, logró superar al Constància (2-3) recién en la prórroga, gracias a los goles de Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat. Aunque el pase de ronda sirvió de alivio momentáneo, las críticas hacia el entrenador se mantienen.

El Girona no gana en LaLiga desde hace más de un mes y, según los datos estadísticos, su rendimiento es inferior incluso al esperado: con 7.78 puntos esperados, apenas suma 7, confirmando que el problema no es solo la suerte, sino también el funcionamiento.

Historial equilibrado pero ventaja anímica para el Getafe

El historial entre ambos equipos en competiciones oficiales muestra paridad total: en 10 enfrentamientos, el Getafe ganó 4, el Girona otros 4 y se registraron 2 empates. Sin embargo, el contexto actual da una ligera ventaja al conjunto madrileño, que atraviesa un mejor momento futbolístico y emocional.

La temporada pasada, ambos se impusieron como visitantes (0-1 en el Coliseum y 1-2 en Montilivi), aunque hoy las circunstancias son diferentes: el Getafe llega en ascenso y el Girona busca desesperadamente evitar un nuevo golpe.

Quién llega mejor al duelo

A nivel estadístico, táctico y anímico, Getafe llega mejor al partido. Los números respaldan a los dirigidos por Bordalás, que combinan efectividad, orden y contundencia en su casa. Girona, en cambio, enfrenta un escenario complejo: no ha ganado como visitante, recibe demasiados goles y no logra consolidar un sistema estable.

Las casas de apuestas coinciden con este análisis: dan una probabilidad de victoria de 42% al Getafe, contra 33% para el Girona y 25% de empate, reflejando una clara inclinación hacia el local.

El Coliseum Alfonso Pérez será testigo de un choque donde se cruzan dos realidades opuestas: la solidez madrileña frente a la incertidumbre catalana. Todo indica que el equipo de Bordalás parte con ventaja para quedarse con los tres puntos y continuar su escalada en LaLiga.