Ghana vence a Panamá en el último suspiro Agonía en Toronto: Caleb Yirenkyi, con apenas 17 años, se convirtió en el goleador más joven en tiempo añadido en la historia de los Mundiales al firmar el tanto de la victoria al minuto 94.

El Toronto Stadium fue el escenario de un desenlace cruel para la selección de Panamá en el cierre de la primera jornada del Grupo L. El equipo dirigido por Thomas Christiansen controló el ritmo del partido durante la mayor parte del encuentro, registrando un 61% de posesión en la primera mitad y generando las aproximaciones más claras sobre el arco africano, pero la falta de contundencia en los metros finales terminó costándole el resultado.

Desde el pitazo inicial, Panamá asumió la iniciativa y agobió la portería de Lawrence Ati-Zigi con disparos de media distancia y centros peligrosos que no encontraron rematador. Al minuto 34 llegó la primera gran polémica del compromiso cuando se produjo un desplazamiento dentro del área sobre el delantero panameño; sin embargo, el árbitro principal decidió no pitar la pena máxima y el VAR no intervino para revisar la acción.

Ghana equilibró las acciones por tramos, pero sus aproximaciones se diluyeron debido a posiciones adelantadas y a la sólida actuación del guardameta Orlando Mosquera, quien celebró sus 50 partidos internacionales con la selección nacional.

El factor Mosquera y los fallos de cara al arco

La segunda mitad mantuvo una tónica similar. El técnico de Ghana, Carlos Queiroz, se vio obligado a realizar un cambio en la portería antes de reanudar el juego debido a una lesión de Ati-Zigi, dando entrada a Benjamin Asare. El nuevo arquero ghanés respondió de inmediato al contener un cabezazo de Mosquera a los dos minutos del complemento.

Panamá tuvo la opción más clara de romper el empate al minuto 60, cuando Christian Martínez apareció completamente solo en el área; no obstante, el mediocampista perdió el equilibrio al momento de definir y su remate se marchó desviado. Con el paso de los minutos y tras las pausas de hidratación, el desgaste físico se hizo evidente en ambas escuadras, y el partido entró en un bache donde el empate parecía un trato cerrado.

El golpe histórico de Yirenkyi en el descuento

Cuando se cumplía el cuarto minuto de los seis agregados por el colegiado, Ghana armó la jugada definitiva. El atacante Antoine Semenyo arrastró las marcas y cedió el balón para la llegada de Asante, quien asistió con precisión a Caleb Yirenkyi. El joven delantero definió con tranquilidad ante la salida de Mosquera para decretar el 1-0 al minuto 94.

Panamá buscó el milagro en la última jugada del encuentro con un remate agónico de Mosquera en un tiro de esquina, pero el portero Asare desvió el balón para asegurar los tres puntos de los africanos. Con este resultado, Ghana rompe una racha de seis partidos sin ganar en Copas del Mundo y consigue mantener su portería a cero por primera vez en sus últimos 10 compromisos mundialistas.

Tabla de posiciones del Grupo L tras la Jornada 1

Selección Puntos Partidos Jugados Goles a Favor Goles en Contra Diferencia de Goles 1. Inglaterra 3 1 4 2 +2 2. Ghana 3 1 1 0 +1 3. Croacia 0 1 2 4 -2 4. Panamá 0 1 0 1 -1

Panamá regresa a las oficinas de entrenamiento con la urgencia de sumar en la próxima fecha para mantener vivas sus opciones de clasificación, tras acumular su cuarta derrota en su historial dentro de la gran cita de la FIFA.