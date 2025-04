Gimnasia (LP) vs Estudiantes: Previa, cómo llegan los equipos al clásico de La Plata y más El Lobo y el Pincha se enfrentan este domingo a las 15:30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 13 del Torneo Apertura.

13/04/2025

Un clásico cargado de urgencias y presión

El clásico platense siempre es un partido aparte, pero este domingo en el Bosque tendrá un condimento extra: será un duelo marcado por la necesidad. Gimnasia y Estudiantes no atraviesan un buen presente futbolístico y el partido asoma como una bisagra emocional y deportiva en un torneo Apertura que los tiene lejos del protagonismo.

El árbitro será Darío Herrera, acompañado por José Carreras en el VAR, en un encuentro que promete tensión desde el minuto cero.

Gimnasia: un equipo en deuda con su historia y su gente

Gimnasia llega golpeado al derby. No gana hace cinco fechas, su juego no convence y la figura de Diego Flores como entrenador comienza a desgastarse. En un clima enrarecido, el técnico sabe que este domingo puede marcar su continuidad o su salida.

El Lobo ocupa los últimos puestos de su zona y los cuestionamientos no solo apuntan a los resultados, sino también a un rendimiento que no muestra identidad ni rebeldía. Aun así, el regreso de Lucas Castro y la habilitación de Gastón Suso le permiten al entrenador volver a su esquema predilecto: un 4-4-2 que buscará solidez y equilibrio.

El Estadio Juan Carmelo Zerillo, escenario de tantas epopeyas triperas, será una vez más el refugio emocional de un equipo que se aferra a su gente y a su historia para encontrar una victoria que le devuelva el alma.

Estudiantes: sin rumbo claro y con la obligación de responder

Del otro lado, Estudiantes tampoco llega en su mejor versión. El equipo de Eduardo Domínguez arrastra derrotas duras —frente a Belgrano en el torneo local y Universidad de Chile en un amistoso internacional— y no logra consolidar una idea clara de juego.

A pesar de tener un plantel amplio, el técnico no encuentra un once confiable. Los cambios constantes no han dado resultados y el hincha empieza a impacientarse. La falta de eficacia en ataque y errores defensivos reiterados han sido una constante en las últimas presentaciones.

Para este clásico, Domínguez apuesta fuerte: la vuelta del defensor Sebastián Boselli será vital para reforzar una línea de fondo que ha mostrado grietas, mientras que adelante, la dupla de Carrillo y Palacios promete presencia física y gol en el área rival.

Una historia de rivalidad, orgullo y redención

El clásico platense nunca es un partido más. Para Gimnasia, una victoria puede significar oxígeno para su DT y una bocanada de fe para un plantel que parece perdido. Para Estudiantes, el triunfo puede servir como punto de partida para reconstruir su juego y su confianza.

El partido no define campeonatos, pero sí puede definir procesos. Lo que está en juego este domingo trasciende la tabla: se juega el honor, la identidad y la fidelidad de una hinchada que no quiere más excusas.

El Bosque será juez de una tarde caliente

Con el ambiente cargado y las tribunas repletas, Gimnasia y Estudiantes se cruzan en un clásico donde ninguno puede permitirse perder. En el fútbol argentino, pocas cosas pesan más que ganar un derby, y este domingo no será la excepción.