Girona vs Valencia: ¿Quién llega mejor al duelo clave por la permanencia?

El partido entre Girona y Valencia de este sábado en Montilivi tiene un peso mucho mayor que el de un simple enfrentamiento de liga. Mientras el equipo catalán atraviesa una preocupante racha de malos resultados que lo ha alejado de la lucha por Europa, los valencianistas llegan con la moral en alto tras salir de la zona de descenso. Con objetivos diferentes, pero con la misma urgencia de sumar, ambos conjuntos se medirán en un duelo que puede marcar su futuro en LaLiga EA Sports.

Girona, entre la decepción y la necesidad de reaccionar

El Girona de Míchel Sánchez atraviesa su momento más delicado de la temporada. Con solo una victoria en los últimos diez encuentros y tres en los últimos 18, el equipo ha pasado de pelear por los puestos europeos a verse obligado a mirar de reojo la zona baja de la tabla. Actualmente ocupa la 13ª posición con 33 puntos, a siete unidades del Alavés, que marca la frontera con el descenso.

El empate agónico ante el Espanyol en la última jornada, logrado gracias a un penalti convertido por Cristhian Stuani en el minuto 88, evitó una nueva derrota, pero no disipó las dudas sobre el rendimiento del equipo. La última victoria del Girona data del 3 de febrero, cuando venció a Las Palmas, y desde entonces los malos resultados han recordado la fatídica campaña 2017-18, en la que descendieron pese a tener una ventaja considerable sobre los últimos puestos en las últimas diez jornadas.

Míchel ha reconocido que las sensaciones actuales del equipo no son las mejores y que pensar en Europa ya no es una prioridad. Sin embargo, el técnico madrileño sabe que ganar ante el Valencia es fundamental para no meterse en problemas mayores, especialmente considerando que, tras el parón internacional, su próximo rival será el Barcelona en el Camp Nou.

En cuanto al once inicial, se espera que Arthur Melo repita titularidad en el mediocampo tras dejar buenas sensaciones ante el Espanyol. La gran novedad podría ser la inclusión de Arnaut Danjuma, quien reemplazaría al lesionado Bryan Gil, baja por un esguince de rodilla. Además, Oriol Romeu vuelve a estar disponible tras superar molestias, aunque Abel Ruiz sigue fuera por lesión.

Valencia: una bocanada de aire fresco tras salir del descenso

En la vereda opuesta, el Valencia llega en un estado anímico completamente diferente. La victoria ante el Valladolid en la última jornada permitió a los de Rubén Baraja salir de la zona roja por primera vez desde septiembre, lo que ha dado al equipo una tranquilidad clasificatoria que no había disfrutado en toda la temporada.

Con 27 puntos en la 16ª posición, el Valencia sabe que un triunfo en Montilivi le permitiría ampliar la distancia con los puestos de descenso y, además, acercar al Girona a la pelea por la salvación. Sin embargo, los de Mestalla siguen teniendo una gran asignatura pendiente: ganar fuera de casa.

Pese a la mejoría con Baraja en el banquillo, el Valencia es el peor visitante de LaLiga, sin haber conseguido una sola victoria fuera de Mestalla en toda la temporada. En sus últimas salidas lograron sumar empates ante Villarreal y Osasuna, pero la victoria a domicilio se le resiste desde hace once meses, cuando venció a Osasuna en El Sadar.

Para romper esta mala racha, el Valencia confía en la racha goleadora de Sadiq Umar, quien ha marcado en los dos últimos encuentros y será titular ante la ausencia de Hugo Duro por lesión. Otro de los focos de atención estará en la portería, donde Giorgi Mamardashvili ha dejado dudas en sus últimas actuaciones, con errores que le han costado puntos al equipo. Pese a ello, Baraja ha confirmado que el guardameta georgiano seguirá siendo el titular.

En defensa, la única incógnita es la posible inclusión de Mouctar Diakhaby, mientras que en ataque, el técnico buscará mantener el equilibrio entre seguridad defensiva y contundencia ofensiva, algo que ha sido una tarea difícil en la temporada, ya que el equipo lleva cuatro partidos consecutivos sin mantener la portería a cero.

Un partido que puede cambiar el rumbo de ambos equipos

Con solo seis puntos de diferencia entre ellos, Girona y Valencia afrontan este encuentro con necesidades distintas, pero con la misma obligación de ganar. Para los catalanes, es la oportunidad de romper una racha negativa y alejar cualquier temor al descenso. Para los valencianistas, una victoria significaría consolidar su salida de la zona roja y dar un paso firme hacia la permanencia.

Montilivi será testigo de un duelo de alta tensión, donde los errores pueden ser costosos y la presión jugará un papel fundamental. Con dinámicas opuestas, pero el mismo objetivo de seguir en Primera, Girona y Valencia protagonizarán un choque que podría definir sus aspiraciones para el resto de la temporada.