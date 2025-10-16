Grêmio x São Paulo AO VIVO: onde assistir, horário, escalações e desfalques pelo Brasileirão 2025 Tricolores se enfrentam na Arena em duelo marcado por polêmicas de arbitragem e busca por recuperação na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grêmio e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv e do Premiere, além de tempo real no ge, com todos os lances e estatísticas atualizadas.

O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais que chegam pressionados e com queixas contra a arbitragem nas rodadas anteriores.

Momento do Grêmio

O Grêmio vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bragantino, marcada por fortes reclamações contra a arbitragem. O clube gaúcho tenta anular no STJD as suspensões de Marlon e Kannemann, punidos em lances que a própria CBF reconheceu como erros de arbitragem — mas ainda não obteve resposta até esta quinta-feira.

Com 33 pontos e ocupando a 13ª posição, o time de Mano Menezes busca uma vitória em casa para se afastar da zona de perigo e recuperar a confiança.

Três titulares voltam a ficar à disposição: Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius. O atacante Cristian Olivera deve começar no banco.

Provável escalação do Grêmio:

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur Melo, Edenílson, Alysson e Amuzu (ou Pavón); Carlos Vinícius.

Desfalques: André Henrique, Marlon e Kannemann (suspensos), Balbuena, Braithwaite, João Pedro e Villasanti (lesionados).

Momento do São Paulo

O São Paulo também chega após uma derrota polêmica, por 3 a 2 diante do Palmeiras, no Morumbis. O confronto gerou indignação pela atuação do árbitro Ramon Abatti Abel, o que levou a CBF a divulgar os áudios do VAR para esclarecer os lances questionados.

Sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor paulista tenta reencontrar o bom futebol e voltar a sonhar com uma vaga no G-6, mirando a classificação para a próxima Libertadores.

O zagueiro Ferraresi, recuperado de lesão, deve ser titular, enquanto o meia Oscar voltou ao departamento médico com um problema na panturrilha.

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Luciano.

Desfalques: Cédric, Enzo Díaz, Luan, Rafael Toloi, Oscar, Bobadilla, Pablo Maia, Calleri, Ryan Francisco e André Silva.

Arbitragem de Grêmio x São Paulo

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Douglas Pagung (ES) Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

José Mendonça da Silva Junior (PR) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Onde assistir ao vivo