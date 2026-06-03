La Selección de República Checa armó un plantel sumamente físico y técnico para el Mundial 2026, sustentado principalmente en dos columnas: el poderío interno del Slavia y Sparta Praga, y sus figuras exportadas a las mejores ligas del continente europeo. La procedencia de los 26 convocados oficiales del seleccionado checo se define así:

  • 1. Liga (República Checa): 14 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 5 jugadores.
  • Premier League (Inglaterra): 3 jugadores.
  • Eredivisie (Países Bajos): 1 jugador.
  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
  • Primeira Liga (Portugal): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Lukas Hornicek Arquero

Braga (Portugal)

Matej Kovar Arquero

PSV (Países Bajos)

Jindrich Stanek Arquero

Slavia Praga (República Checa)

Vladimir Coufal Defensor

Hoffenheim (Alemania)

David Doudera Defensor

Slavia Praga (República Checa)

Tomas Holes Defensor

Slavia Praga (República Checa)

Robin Hranac Defensor

Hoffenheim (Alemania)

Stepan Chaloupek Defensor

Slavia Praga (República Checa)

David Jurasek Defensor

Slavia Praga (República Checa)

Ladislav Krejci Defensor

Wolverhampton (Inglaterra)

Jaroslav Zeleny Defensor

Sparta Praga (República Checa)

David Zima Defensor

Slavia Praga (República Checa)

Lukas Cerv Mediocampista

Viktoria Pilsen (República Checa)

Vladimir Darida Mediocampista

Hradec Kralove (República Checa)

Lukas Provod Mediocampista

Slavia Praga (República Checa)

Michael Sadilek Mediocampista

Slavia Praga (República Checa)

Hugo Sochurek Mediocampista

Sparta Praga (República Checa)

Alexandr Sojka Mediocampista

Viktoria Pilsen (República Checa)

Tomas Soucek Mediocampista

West Ham (Inglaterra)

Pavel Sulc Mediocampista

Lyon (Francia)

Denis Visinsky Mediocampista

Viktoria Pilsen (República Checa)

Adam Hlozek Delantero

Hoffenheim (Alemania)

Tomas Chory Delantero

Slavia Praga (República Checa)

Mojimir Chytil Delantero

Slavia Praga (República Checa)

Patrik Schick Delantero

Bayer Leverkusen (Alemania)

Jan Kuchta Delantero

Sparta Praga (República Checa)

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