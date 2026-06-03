La Selección de República Checa armó un plantel sumamente físico y técnico para el Mundial 2026, sustentado principalmente en dos columnas: el poderío interno del Slavia y Sparta Praga, y sus figuras exportadas a las mejores ligas del continente europeo. La procedencia de los 26 convocados oficiales del seleccionado checo se define así:
- 1. Liga (República Checa): 14 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 5 jugadores.
- Premier League (Inglaterra): 3 jugadores.
- Eredivisie (Países Bajos): 1 jugador.
- Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
- Primeira Liga (Portugal): 1 jugador.
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