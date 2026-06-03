Grupo A: ¿Cuánto cuesta la plantilla de Corea del Sur? Gigantes de Asia: el millonario valor de la plantilla de Corea del Sur en el Mundial 2026.

Corea del Sur cuenta con una de las cotizaciones más potentes de toda la competición, compitiendo de tú a tú en el liderato financiero del Grupo A. Su estatus económico se eleva drásticamente gracias a futbolistas de clase mundial asentados en la élite europea.

Los pilares millonarios: El indiscutible zaguero Kim Minjae (Bayern Múnich), el talentoso mediocampista creativo Lee Kangin (PSG) y el desequilibrio de Hwang Heechan (Wolverhampton) constituyen el núcleo pesado de las finanzas surcoreanas en los mercados internacionales.

Experiencia y mercado: Elementos ofensivos con gran renombre internacional como el histórico Son Heungmin (Los Angeles FC) aportan no solo peso deportivo, sino marcas comerciales importantes dentro del ecosistema del torneo.

Análisis del grupo: Pelea cabeza a cabeza la cima económica del sector frente a la República Checa. Supera visiblemente el valor promedio de la plantilla de México y se distancia totalmente del presupuesto de Sudáfrica.

Polarización y súper estrellas en la élite

Valor total de la plantilla: €142.30 millones .

. Edad media: 27.2 años.

El Top 3 Real de Cotización

Lee Kang-in (PSG): €28.00 millones. La estrella del Paris Saint-Germain no solo es el surcoreano más caro, sino el jugador con mayor valor de mercado de todo el Grupo A. Kim Min-jae (Bayern Múnich): El pilar de la defensa bávara comanda la cotización de la zaga asiática. Son Heung-min (Los Angeles FC) / Hwang Hee-chan (Wolverhampton): Son los encargados de redondear las cifras de doble dígito gracias a su cartel en la Premier y la MLS.

Curiosidades y Datos de Valor

Un equipo polarizado: A diferencia de México, Corea del Sur tiene un mercado muy desigual. Solo 9 jugadores superan la barrera de los €5.00 millones (los que juegan en las grandes ligas europeas).

La base modesta: Mientras sus cuatro estrellas principales juegan en transatlánticos del fútbol, 7 jugadores de su convocatoria actual (pertenecientes a la K-League local) tienen un valor de mercado inferior a €1.00 millón. Esto significa que económicamente es un equipo partido en dos: gigantes de élite mundial y complementos domésticos de bajo costo.

Tabla Comparativa Final del Grupo A