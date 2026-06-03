Grupo A: ¿Cuánto cuesta la plantilla de República Checa? Cotización europea: el valor de mercado de República Checa para la cita mundialista.

La República Checa se planta en el torneo exhibiendo un imponente valor financiero que la posiciona en lo más alto de los presupuestos de la fase de grupos. El precio de mercado de sus principales estrellas compite directamente en la cima del sector.

Los baluartes económicos: El artillero Patrik Schick (Bayer Leverkusen), flamante campeón en el fútbol alemán, junto al incansable capitán del mediocampo Tomas Soucek (West Ham) de la Premier League, sustentan el mayor porcentaje del valor del cuadro checo.

Exportación de valor: Elementos de ligas top como Adam Hlozek (Hoffenheim) y defensores cotizados como Ladislav Krejci (Wolverhampton) terminan por blindar los números en las estimaciones del mercado.

Análisis del grupo: Es el rival a vencer en términos de tasación de mercado al lado de Corea del Sur. Su valor supera de forma directa a la estructura mexicana y se coloca a una distancia sideral de los registros de Sudáfrica.

El verdadero gigante financiero de Praga

Valor total de la plantilla: €190.18 millones.

Edad media: 27.6 años.

El Top 3 Real de Cotización

Robin Hranáč (Hoffenheim): €22.00 millones. El central se ha convertido en el activo defensivo más valioso del fútbol checo tras su consolidación en Alemania. Pavel Šulc (Lyon): €20.00 millones. El mediapunta destaca gracias a su enorme proyección en la Ligue 1 francesa. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) / Matěj Kovář (PSV): €18.00 millones cada uno. Schick, el goleador histórico, comparte escalón con el guardameta Kovář en los Países Bajos.

Curiosidades y Datos de Valor

Ningún jugador de bajo coste: Chequia presenta una estabilidad económica brutal. A diferencia de Corea del Sur o Sudáfrica, ninguno de sus 26 convocados baja del millón de euros en valor de mercado. El jugador de menor cotización ronda los €1.30 millones.

El poderío de Praga: El Slavia de Praga es una mina de oro. Aportar 7 jugadores a la lista oficial con nombres como Jindřich Staněk (€8.00 millones), David Zima (€7.00 millones) y Tomáš Chorý (€2.70 millones) demuestra que la liga local checa tiene un estándar financiero altísimo, capaz de competir directamente en el bolsillo con las plantillas de la Liga MX de México.

Tabla Comparativa Final del Grupo A