Grupo A: ¿Cuánto cuesta la plantilla de Sudáfrica? El valor de la cohesión: cuánto cotiza la plantilla de Sudáfrica en el Mundial 2026.

Sudáfrica se presenta en este Mundial 2026 con el presupuesto más modesto del Grupo A. Al tener una nómina basada principalmente en su torneo local, no cuenta con las cifras astronómicas de los combinados europeos o asiáticos , pero sí con un bloque consolidado en equipos dominantes como el Mamelodi Sundowns y el Orlando Pirates.

El jugador franquicia: Lyle Foster (Burnley, Inglaterra) encabeza por un amplio margen la cotización del equipo, siendo el principal exponente sudafricano en el fútbol británico de alta exigencia.

Las figuras del patio: Jugadores de la jerarquía del arquero Ronwen Williams y el mediocampista Teboho Mokoena (ambos del Mamelodi Sundowns) comandan el valor de la base local en el mercado continental africano.

Análisis del grupo: Es la Cenicienta económica del Grupo A. No obstante, su fortaleza no reside en el valor de mercado individual de sus piezas, sino en el funcionamiento colectivo y el conocimiento mutuo de sus futbolistas.

El bloque local y un abismo financiero

Valor total de la plantilla: €44.80 millones .

. Edad media: 26.8 años.

El Top 3 Real de Cotización

Lyle Foster (Burnley): €10.00 millones. Él solo representa casi la cuarta parte del valor total de toda su selección. Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire): €3.50 mllones. El defensor exportado a la MLS es el segundo activo más caro. Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns): €3.00 millones. El delantero es el jugador más cotizado dentro de la liga doméstica.

Curiosidades y Datos de Valor

Dependencia absoluta del “patio”: El Mamelodi Sundowns y el Orlando Pirates no solo dominan la convocatoria con 14 futbolistas, sino que sostienen el valor del fútbol local africano, con figuras como Teboho Mokoena, Oswin Appollis y Relebohile Mofokeng tasados en el rango de los €2.00 a €2.50 millones.

La Cenicienta económica: Sudáfrica cuesta casi cuatro veces menos que México y es, por mucho, la plantilla más barata del sector. Sin embargo, la ventaja financiera de sus clubes locales (especialmente el multimillonario proyecto de Sundowns) les permite retener talento que en otros países africanos emigraría a ligas menores de Europa.

Tabla Comparativa Final del Grupo A