Corea del Sur desembarca en el Mundial 2026 con un plantel de enorme jerarquía, dividiendo sus fuerzas entre las ligas europeas de primer nivel y la competitiva K-League local. Con la confirmación de sus 26 hombres seleccionados, la procedencia de sus guerreros se divide de la siguiente manera:

  • K League 1 (Corea del Sur): 12 jugadores.

  • Bundesliga (Alemania): 3 jugadores.

  • EFL Championship (Inglaterra): 3 jugadores.

  • LaLiga (España): 1 jugador.

  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.

  • Premier League (Inglaterra): 1 jugador.

  • Major League Soccer (Estados Unidos): 1 jugador.

  • J1 League (Japón): 1 jugador.

  • Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.

  • Superliga de Serbia (Serbia): 1 jugador.

  • Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Kim Seunggyu Arquero

FC Tokyo (Japón)

Song Bumkeun Arquero

Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur)

Jo Hyeonwoo Arquero

Ulsan HD (Corea del Sur)

Kim Moonhwan Defensor

Daejeon Hana Citizen (Corea del Sur)

Kim Minjae Defensor

Bayern Múnich (Alemania)

Kim Taehyeon Defensor

Girona (España)

Park Jinseob Defensor

Jeju SK (Corea del Sur)

Seol Youngwoo Defensor

FK Crvena Zvezda (Serbia)

Jens Castrop Defensor

Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Lee Kihyuk Defensor

Gangwon FC (Corea del Sur)

Lee Taeseok Defensor

Bochum (Alemania)

Lee Hanbeom Defensor

Daejeon (Corea del Sur)

Cho Wije Defensor

Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur)

Kim Jingyu Mediocampista

Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur)

Bae Junho Mediocampista

Stoke City (Inglaterra)

Paik Seungho Mediocampista

Birmingham City (Inglaterra)

Yang Hyunjun Mediocampista

Celtic (Escocia)

Eom Jisung Mediocampista

Swansea City (Gales)

Lee Kangin Mediocampista

PSG (Francia)

Lee Donggyeong Mediocampista

Ulsan HD (Corea del Sur)

Lee Jaesung Mediocampista

Mainz (Alemania)

Hwang Inbeom Mediocampista

FK Crvena Zvezda (Serbia)

Hwang Heechan Mediocampista

Wolverhampton (Inglaterra)

Son Heungmin Delantero

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Oh Hyeongyu Delantero

KRC Genk (Bélgica)

Cho Guesung Delantero

Midtjylland (Dinamarca)

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