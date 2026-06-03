Grupo A: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Corea del Sur? Legión asiática en Europa: en qué clubes y ligas juegan los convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026.

Corea del Sur desembarca en el Mundial 2026 con un plantel de enorme jerarquía, dividiendo sus fuerzas entre las ligas europeas de primer nivel y la competitiva K-League local. Con la confirmación de sus 26 hombres seleccionados, la procedencia de sus guerreros se divide de la siguiente manera: K League 1 (Corea del Sur): 12 jugadores.

Bundesliga (Alemania): 3 jugadores.

EFL Championship (Inglaterra): 3 jugadores.

LaLiga (España): 1 jugador.

Ligue 1 (Francia): 1 jugador.

Premier League (Inglaterra): 1 jugador.

Major League Soccer (Estados Unidos): 1 jugador.

J1 League (Japón): 1 jugador.

Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.

Superliga de Serbia (Serbia): 1 jugador.

Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador. Lista Detallada: Club por Club Jugador Posición Club / Liga Kim Seunggyu Arquero FC Tokyo (Japón) Song Bumkeun Arquero Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur) Jo Hyeonwoo Arquero Ulsan HD (Corea del Sur) Kim Moonhwan Defensor Daejeon Hana Citizen (Corea del Sur) Kim Minjae Defensor Bayern Múnich (Alemania) Kim Taehyeon Defensor Girona (España) Park Jinseob Defensor Jeju SK (Corea del Sur) Seol Youngwoo Defensor FK Crvena Zvezda (Serbia) Jens Castrop Defensor Borussia Mönchengladbach (Alemania) Lee Kihyuk Defensor Gangwon FC (Corea del Sur) Lee Taeseok Defensor Bochum (Alemania) Lee Hanbeom Defensor Daejeon (Corea del Sur) Cho Wije Defensor Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur) Kim Jingyu Mediocampista Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur) Bae Junho Mediocampista Stoke City (Inglaterra) Paik Seungho Mediocampista Birmingham City (Inglaterra) Yang Hyunjun Mediocampista Celtic (Escocia) Eom Jisung Mediocampista Swansea City (Gales) Lee Kangin Mediocampista PSG (Francia) Lee Donggyeong Mediocampista Ulsan HD (Corea del Sur) Lee Jaesung Mediocampista Mainz (Alemania) Hwang Inbeom Mediocampista FK Crvena Zvezda (Serbia) Hwang Heechan Mediocampista Wolverhampton (Inglaterra) Son Heungmin Delantero Los Angeles FC (Estados Unidos) Oh Hyeongyu Delantero KRC Genk (Bélgica) Cho Guesung Delantero Midtjylland (Dinamarca)