Corea del Sur desembarca en el Mundial 2026 con un plantel de enorme jerarquía, dividiendo sus fuerzas entre las ligas europeas de primer nivel y la competitiva K-League local. Con la confirmación de sus 26 hombres seleccionados, la procedencia de sus guerreros se divide de la siguiente manera:
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K League 1 (Corea del Sur): 12 jugadores.
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Bundesliga (Alemania): 3 jugadores.
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EFL Championship (Inglaterra): 3 jugadores.
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LaLiga (España): 1 jugador.
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Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
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Premier League (Inglaterra): 1 jugador.
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Major League Soccer (Estados Unidos): 1 jugador.
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J1 League (Japón): 1 jugador.
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Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
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Superliga de Serbia (Serbia): 1 jugador.
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Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Kim Seunggyu
|Arquero
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FC Tokyo (Japón)
|Song Bumkeun
|Arquero
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Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur)
|Jo Hyeonwoo
|Arquero
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Ulsan HD (Corea del Sur)
|Kim Moonhwan
|Defensor
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Daejeon Hana Citizen (Corea del Sur)
|Kim Minjae
|Defensor
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Bayern Múnich (Alemania)
|Kim Taehyeon
|Defensor
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Girona (España)
|Park Jinseob
|Defensor
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Jeju SK (Corea del Sur)
|Seol Youngwoo
|Defensor
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FK Crvena Zvezda (Serbia)
|Jens Castrop
|Defensor
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Borussia Mönchengladbach (Alemania)
|Lee Kihyuk
|Defensor
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Gangwon FC (Corea del Sur)
|Lee Taeseok
|Defensor
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Bochum (Alemania)
|Lee Hanbeom
|Defensor
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Daejeon (Corea del Sur)
|Cho Wije
|Defensor
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Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur)
|Kim Jingyu
|Mediocampista
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Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur)
|Bae Junho
|Mediocampista
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Stoke City (Inglaterra)
|Paik Seungho
|Mediocampista
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Birmingham City (Inglaterra)
|Yang Hyunjun
|Mediocampista
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Celtic (Escocia)
|Eom Jisung
|Mediocampista
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Swansea City (Gales)
|Lee Kangin
|Mediocampista
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PSG (Francia)
|Lee Donggyeong
|Mediocampista
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Ulsan HD (Corea del Sur)
|Lee Jaesung
|Mediocampista
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Mainz (Alemania)
|Hwang Inbeom
|Mediocampista
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FK Crvena Zvezda (Serbia)
|Hwang Heechan
|Mediocampista
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Wolverhampton (Inglaterra)
|Son Heungmin
|Delantero
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Los Angeles FC (Estados Unidos)
|Oh Hyeongyu
|Delantero
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KRC Genk (Bélgica)
|Cho Guesung
|Delantero
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Midtjylland (Dinamarca)