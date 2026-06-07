Grupo F: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Países Bajos? El banco de Ámsterdam: El billonario valor de Países Bajos y sus transatlánticos de la Premier League.

La Selección de Países Bajos asume su participación mundialista consolidando un valor bursátil impresionante que la posiciona en el escalón de las máximas potencias económicas del planeta.

Valor total estimado de la plantilla: €845.50 millones de euros.

El Rey del Monedero Holandés: El versátil centrocampista de la Juventus, Teun Koopmeiners, encabeza el listado bursátil nacional con una impresionante valoración de mercado de €65.00 millones.

El podio de las súper élites: La medular y ataque de Koeman cotizan en lo más alto del fútbol de Inglaterra y España. El volante Frenkie de Jong (Barcelona) amarra el segundo puesto tasado en €60.00 millones, mientras que el atacante Cody Gakpo (Liverpool) defiende el tercer peldaño con una ficha económica de €55.00 millones.

La paradoja de los zagueros del City y Liverpool: A pesar de ser considerados de los mejores defensores centrales de la última década mundial, la madurez en el carné de identidad de Virgil van Dijk y Nathan Aké sitúa sus valores comerciales en un rango maduro de entre €25.00M y €32.00M, siendo superados en el monedero por jóvenes de enorme proyección como Micky van de Ven (Tottenham – €50.00M).

El extremo inferior de la escala: El experimentado mediocampista de contención Marten de Roon (Atalanta de Italia), a sus 35 años, cierra las proyecciones bursátiles con un valor de mercado fijado en €2.50 millones de euros.

El panorama económico del Grupo F exhibe una polarización colosal en las pizarras bursátiles, liderado de forma imperial por Países Bajos con una imponente plantilla valorada en €845.50 millones, un imperio financiero sustentado en los registros de sus figuras Teun Koopmeiners (€65.00M) y Frenkie de Jong (€60.00M). Detrás del gigante de la Oranje se establece una clase media-alta de inmenso cuidado comandada por Suecia (€435.20 millones), escuadra escandinava que presume del activo ofensivo más valioso del sector con el ariete Viktor Gyökeres (€85.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Japón (€265.80 millones), combinado nipón que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el boom de Takefusa Kubo (€60.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Túnez (€44.15 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta veinte veces menos que el combinado holandés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de Ellyes Skhiri (€13.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los números de las agencias mundiales, pero donde la tremenda dinamita sueca y la impecable sincronía samurái prometen desafiar los presupuestos multimillonarios sobre el terreno de juego.