Grupo F: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Suecia? Arsenal y Liverpool disparan la chequera: El imponente valor de Suecia en el mercado mundial.

La Selección de Suecia irrumpe en este torneo exhibiendo un poderío económico tremendo que la coloca como un rival de inmenso peligro financiero, apoyándose en una de las parejas de atacantes más valiosas de todo el torneo.

Valor total estimado de la plantilla: €435.20 millones de euros.

El Rey del Traspaso: El letal ariete del Arsenal inglés, Viktor Gyökeres, rompe todos los parámetros históricos de su país, liderando las finanzas suecas con una estratosférica cotización de mercado de €85.00 millones.

El podio de los millones británicos: Su socio de ataque en el Liverpool, Alexander Isak, se adjudica el segundo puesto bursátil cotizando en unos imponentes €70.00 millones, mientras que el joven volante Lucas Bergvall (Tottenham) completa el Top 3 con una ficha económica de €22.00 millones.

Curiosidad de la clase media de la Bundesliga: El cuadro escandinavo blinda sus números gracias a elementos asentados firmemente en el fútbol de Alemania; nombres como Daniel Svensson (Borussia Dortmund) o Mattias Svanberg (Wolfsburgo) promedian un estándar de €15.00 millones.

Extremo inferior de la escala: El veterano arquero de la liga local Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna) cierra el presupuesto sueco con una tasación bursátil de apenas €400 mil euros.

El panorama económico del Grupo F exhibe una polarización colosal en las pizarras bursátiles, liderado de forma imperial por Países Bajos con una imponente plantilla valorada en €845.50 millones, un imperio financiero sustentado en los registros de sus figuras Teun Koopmeiners (€65.00M) y Frenkie de Jong (€60.00M). Detrás del gigante de la Oranje se establece una clase media-alta de inmenso cuidado comandada por Suecia (€435.20 millones), escuadra escandinava que presume del activo ofensivo más valioso del sector con el ariete Viktor Gyökeres (€85.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Japón (€265.80 millones), combinado nipón que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el boom de Takefusa Kubo (€60.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Túnez (€44.15 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta veinte veces menos que el combinado holandés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de Ellyes Skhiri (€13.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los números de las agencias mundiales, pero donde la tremenda dinamita sueca y la impecable sincronía samurái prometen desafiar los presupuestos multimillonarios sobre el terreno de juego.