La Selección de Japón acude al certamen mundialista consolidando su estatus de potencia de Asia gracias a una nómina totalmente globalizada. El conjunto de los Samuráis Azules ha mudado prácticamente toda su estructura hacia el fútbol europeo de máxima exigencia, destacando una conexión sumamente fuerte con el sistema de ligas de los Países Bajos y Alemania. El mapa geográfico de sus 26 hombres oficiales queda estructurado de la siguiente forma:

  • Eredivisie (Países Bajos): 5 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 4 jugadores.
  • Premier League / EFL Championship (Inglaterra): 3 jugadores.
  • J1 League (Japón): 3 jugadores.
  • Liga Belga (Jupiler Pro League): 2 jugadores.
  • Ligue 1 (Francia): 2 jugadores.
  • Serie A (Italia): 2 jugadores.
  • LaLiga (España): 2 jugadores.
  • Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
  • Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
  • Base / Clubes europeos adicionales: 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Zion Suzuki Arquero Parma (Italia)
Keisuke Osako Arquero Sanfrecce Hiroshima (Japón)
Tomoki Hayakawa Arquero Kashima Antlers (Japón)
Takehiro Tomiyasu Defensa Ajax (Países Bajos)
Ko Itakura Defensa Ajax (Países Bajos)
Yukinari Sugawara Defensa Werder Bremen (Alemania)
Shogo Taniguchi Defensa St. Truiden (Bélgica)
Ayumu Seko Defensa Le Havre (Francia)
Tsuyoshi Watanabe Defensa Feyenoord (Países Bajos)
Yuto Nagatomo Defensa FC Tokyo (Japón)
Hiroki Ito Defensa Bayern Múnich (Alemania)
Junnosuke Suzuki Defensa Copenhagen (Dinamarca)
Wataru Endo Mediocampista Liverpool (Inglaterra)
Ritsu Doan Mediocampista Frankfurt (Alemania)
Keito Nakamura Mediocampista Reims (Francia)
Junya Ito Mediocampista Genk (Bélgica)
Daichi Kamada Mediocampista Crystal Palace (Inglaterra)
Ao Tanaka Mediocampista Leeds United (Inglaterra)
Kaishu Sano Mediocampista Mainz (Alemania)
Takefusa Kubo Delantero Real Sociedad (España)
Yuito Suzuki Delantero Friburgo (Alemania)
Kento Shiogai Delantero Wolfsburg (Alemania)
Daizen Maeda Delantero Celtic (Escocia)
Ayase Ueda Delantero Feyenoord (Países Bajos)
Koki Ogawa Delantero NEC Nijmegen (Países Bajos)
Keisuke Goto Delantero Anderlecht (Bélgica)
BUNDESLIGA CONVOCADOS JAPÓN EREDIVISIE GRUPO F LIGAS DE EUROPA MUNDIAL 2026 SAMURÁIS AZULES SELECCION DE JAPON TAKEFUSA KUBO WATARU ENDO