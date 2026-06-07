La Selección de Japón acude al certamen mundialista consolidando su estatus de potencia de Asia gracias a una nómina totalmente globalizada. El conjunto de los Samuráis Azules ha mudado prácticamente toda su estructura hacia el fútbol europeo de máxima exigencia, destacando una conexión sumamente fuerte con el sistema de ligas de los Países Bajos y Alemania. El mapa geográfico de sus 26 hombres oficiales queda estructurado de la siguiente forma:
- Eredivisie (Países Bajos): 5 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 4 jugadores.
- Premier League / EFL Championship (Inglaterra): 3 jugadores.
- J1 League (Japón): 3 jugadores.
- Liga Belga (Jupiler Pro League): 2 jugadores.
- Ligue 1 (Francia): 2 jugadores.
- Serie A (Italia): 2 jugadores.
- LaLiga (España): 2 jugadores.
- Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
- Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
- Base / Clubes europeos adicionales: 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Zion Suzuki
|Arquero
|Parma (Italia)
|Keisuke Osako
|Arquero
|Sanfrecce Hiroshima (Japón)
|Tomoki Hayakawa
|Arquero
|Kashima Antlers (Japón)
|Takehiro Tomiyasu
|Defensa
|Ajax (Países Bajos)
|Ko Itakura
|Defensa
|Ajax (Países Bajos)
|Yukinari Sugawara
|Defensa
|Werder Bremen (Alemania)
|Shogo Taniguchi
|Defensa
|St. Truiden (Bélgica)
|Ayumu Seko
|Defensa
|Le Havre (Francia)
|Tsuyoshi Watanabe
|Defensa
|Feyenoord (Países Bajos)
|Yuto Nagatomo
|Defensa
|FC Tokyo (Japón)
|Hiroki Ito
|Defensa
|Bayern Múnich (Alemania)
|Junnosuke Suzuki
|Defensa
|Copenhagen (Dinamarca)
|Wataru Endo
|Mediocampista
|Liverpool (Inglaterra)
|Ritsu Doan
|Mediocampista
|Frankfurt (Alemania)
|Keito Nakamura
|Mediocampista
|Reims (Francia)
|Junya Ito
|Mediocampista
|Genk (Bélgica)
|Daichi Kamada
|Mediocampista
|Crystal Palace (Inglaterra)
|Ao Tanaka
|Mediocampista
|Leeds United (Inglaterra)
|Kaishu Sano
|Mediocampista
|Mainz (Alemania)
|Takefusa Kubo
|Delantero
|Real Sociedad (España)
|Yuito Suzuki
|Delantero
|Friburgo (Alemania)
|Kento Shiogai
|Delantero
|Wolfsburg (Alemania)
|Daizen Maeda
|Delantero
|Celtic (Escocia)
|Ayase Ueda
|Delantero
|Feyenoord (Países Bajos)
|Koki Ogawa
|Delantero
|NEC Nijmegen (Países Bajos)
|Keisuke Goto
|Delantero
|Anderlecht (Bélgica)