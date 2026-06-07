La Selección de Países Bajos encarará la Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Ronald Koeman con un plantel de inmensa categoría internacional. Como ha sido una constante en los últimos torneos, la Premier League de Inglaterra se erige como el principal proveedor de la Oranje, complementada por los grandes transatlánticos de la Serie A de Italia, LaLiga española y una fuerte base que defiende las camisetas de la Eredivisie local. El mapa geográfico de sus 26 convocados se divide de la siguiente manera:
- Premier League (Inglaterra): 11 jugadores.
- Eredivisie (Países Bajos): 6 jugadores.
- Serie A (Italia): 4 jugadores.
- LaLiga (España): 2 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 1 jugador.
- Brasileirão (Brasil): 1 jugador.
- Base / Clubes adicionales por confirmar: 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Mark Flekken
|Portero
|Bayer Leverkusen (Alemania)
|Bart Verbruggen
|Portero
|Brighton (Inglaterra)
|Robin Roefs
|Portero
|NEC Nijmegen (Países Bajos)
|Virgil van Dijk
|Defensa
|Liverpool (Inglaterra)
|Nathan Aké
|Defensa
|Manchester City (Inglaterra)
|Jurriën Timber
|Defensa
|Arsenal (Inglaterra)
|Micky van de Ven
|Defensa
|Tottenham (Inglaterra)
|Jan Paul van Hecke
|Defensa
|Brighton (Inglaterra)
|Jorrel Hato
|Defensa
|Ajax (Países Bajos)
|Denzel Dumfries
|Defensa
|Inter (Italia)
|Quinten Timber
|Mediocampista
|Feyenoord (Países Bajos)
|Frenkie de Jong
|Mediocampista
|Barcelona (España)
|Teun Koopmeiners
|Mediocampista
|Juventus (Italia)
|Ryan Gravenberch
|Mediocampista
|Liverpool (Inglaterra)
|Tijjani Reijnders
|Mediocampista
|Manchester City (Inglaterra)
|Marten de Roon
|Mediocampista
|Atalanta (Italia)
|Mats Wieffer
|Mediocampista
|Brighton (Inglaterra)
|Guus Til
|Mediocampista
|PSV Eindhoven (Países Bajos)
|Memphis Depay
|Delantero
|Corinthians (Brasil)
|Cody Gakpo
|Delantero
|Liverpool (Inglaterra)
|Brian Brobbey
|Delantero
|Ajax (Países Bajos)
|Justin Kluivert
|Delantero
|Bournemouth (Inglaterra)
|Noa Lang
|Delantero
|Napoli (Italia)
|Donyell Malen
|Delantero
|Aston Villa (Inglaterra)
|Wout Weghorst
|Delantero
|Ajax (Países Bajos)
|Crysencio Summerville
|Delantero
|West Ham (Inglaterra)