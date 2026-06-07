Grupo F: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Países Bajos? Columnas de la Premier y la fuerza de la Oranje global: ¿En qué clubes y ligas juegan los convocados de Países Bajos para el Mundial 2026?

La Selección de Países Bajos encarará la Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Ronald Koeman con un plantel de inmensa categoría internacional. Como ha sido una constante en los últimos torneos, la Premier League de Inglaterra se erige como el principal proveedor de la Oranje, complementada por los grandes transatlánticos de la Serie A de Italia, LaLiga española y una fuerte base que defiende las camisetas de la Eredivisie local. El mapa geográfico de sus 26 convocados se divide de la siguiente manera:

Premier League (Inglaterra): 11 jugadores.

11 jugadores. Eredivisie (Países Bajos): 6 jugadores.

6 jugadores. Serie A (Italia): 4 jugadores.

4 jugadores. LaLiga (España): 2 jugadores.

2 jugadores. Bundesliga (Alemania): 1 jugador.

1 jugador. Brasileirão (Brasil): 1 jugador.

1 jugador. Base / Clubes adicionales por confirmar: 1 jugador.

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