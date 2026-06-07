La Selección de Países Bajos encarará la Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Ronald Koeman con un plantel de inmensa categoría internacional. Como ha sido una constante en los últimos torneos, la Premier League de Inglaterra se erige como el principal proveedor de la Oranje, complementada por los grandes transatlánticos de la Serie A de Italia, LaLiga española y una fuerte base que defiende las camisetas de la Eredivisie local. El mapa geográfico de sus 26 convocados se divide de la siguiente manera:

  • Premier League (Inglaterra): 11 jugadores.
  • Eredivisie (Países Bajos): 6 jugadores.
  • Serie A (Italia): 4 jugadores.
  • LaLiga (España): 2 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 1 jugador.
  • Brasileirão (Brasil): 1 jugador.
  • Base / Clubes adicionales por confirmar: 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Mark Flekken Portero Bayer Leverkusen (Alemania)
Bart Verbruggen Portero Brighton (Inglaterra)
Robin Roefs Portero NEC Nijmegen (Países Bajos)
Virgil van Dijk Defensa Liverpool (Inglaterra)
Nathan Aké Defensa Manchester City (Inglaterra)
Jurriën Timber Defensa Arsenal (Inglaterra)
Micky van de Ven Defensa Tottenham (Inglaterra)
Jan Paul van Hecke Defensa Brighton (Inglaterra)
Jorrel Hato Defensa Ajax (Países Bajos)
Denzel Dumfries Defensa Inter (Italia)
Quinten Timber Mediocampista Feyenoord (Países Bajos)
Frenkie de Jong Mediocampista Barcelona (España)
Teun Koopmeiners Mediocampista Juventus (Italia)
Ryan Gravenberch Mediocampista Liverpool (Inglaterra)
Tijjani Reijnders Mediocampista Manchester City (Inglaterra)
Marten de Roon Mediocampista Atalanta (Italia)
Mats Wieffer Mediocampista Brighton (Inglaterra)
Guus Til Mediocampista PSV Eindhoven (Países Bajos)
Memphis Depay Delantero Corinthians (Brasil)
Cody Gakpo Delantero Liverpool (Inglaterra)
Brian Brobbey Delantero Ajax (Países Bajos)
Justin Kluivert Delantero Bournemouth (Inglaterra)
Noa Lang Delantero Napoli (Italia)
Donyell Malen Delantero Aston Villa (Inglaterra)
Wout Weghorst Delantero Ajax (Países Bajos)
Crysencio Summerville Delantero West Ham (Inglaterra)
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