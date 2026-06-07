La Selección de Suecia acude al campeonato mundialista presumiendo de una plantilla sumamente física e intensa, cimentada casi en su totalidad en el sistema de ligas del Reino Unido y el norte de Europa. Con la Premier League y el EFL Championship inglés como sus principales caladeros de talento, el conjunto escandinavo añade interesantes cuotas de jerarquía técnica afincadas en Italia y España. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Fútbol Inglés (Premier League / Championship): 8 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 4 jugadores.
  • Serie A (Italia): 2 jugadores.
  • Liga Belga (Jupiler Pro League): 2 jugadores.
  • Allsvenskan (Suecia): 2 jugadores.
  • Scottish Premiership (Escocia): 2 jugadores.
  • LaLiga (España): 1 jugador.
  • Fútbol Estadounidense (MLS): 1 jugador.
  • Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.
  • Liga de Chipre (Primera División): 1 jugador.
  • Base internacional / Ligas adicionales: 2 jugadores.

 Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Viktor Johansson Arquero Stoke City (Inglaterra)
Kristoffer Nordfeldt Arquero AIK Solna (Suecia)
Jacob Widell Zetterström Arquero Derby County (Inglaterra)
Hjalmar Ekdal Defensa Burnley (Inglaterra)
Gabriel Gudmundsson Defensa Leeds United (Inglaterra)
Isak Hien Defensa Atalanta (Italia)
Herman Johansson Defensa FC Dallas (Estados Unidos)
Gustaf Lagerbielke Defensa Braga (Portugal)
Victor Nilsson Lindelöf Defensa Aston Villa (Inglaterra)
Eric Smith Defensa St. Pauli (Alemania)
Carl Starfelt Defensa Celta de Vigo (España)
Elliot Stroud Defensa Mjällby AIF (Suecia)
Daniel Svensson Defensa Borussia Dortmund (Alemania)
Yasin Ayari Mediocampista Brighton (Inglaterra)
Lucas Bergvall Mediocampista Tottenham (Inglaterra)
Jesper Karlström Mediocampista Udinese (Italia)
Mattias Svanberg Mediocampista Wolfsburgo (Alemania)
Besfort Zeneli Mediocampista Union Saint-Gilloise (Bélgica)
Ken Sema Mediocampista Pafos FC (Chipre)
Taha Ali Mediocampista Malmö FF (Suecia)
Alexander Bernhardsson Delantero Holstein Kiel (Alemania)
Anthony Elanga Delantero Newcastle United (Inglaterra)
Viktor Gyökeres Delantero Arsenal (Inglaterra)
Alexander Isak Delantero Liverpool (Inglaterra)
Gustaf Nilsson Delantero Brujas (Bélgica)
Benjamin Nygren Delantero Celtic (Escocia)

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