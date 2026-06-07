La Selección de Suecia acude al campeonato mundialista presumiendo de una plantilla sumamente física e intensa, cimentada casi en su totalidad en el sistema de ligas del Reino Unido y el norte de Europa. Con la Premier League y el EFL Championship inglés como sus principales caladeros de talento, el conjunto escandinavo añade interesantes cuotas de jerarquía técnica afincadas en Italia y España. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Fútbol Inglés (Premier League / Championship): 8 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 4 jugadores.
- Serie A (Italia): 2 jugadores.
- Liga Belga (Jupiler Pro League): 2 jugadores.
- Allsvenskan (Suecia): 2 jugadores.
- Scottish Premiership (Escocia): 2 jugadores.
- LaLiga (España): 1 jugador.
- Fútbol Estadounidense (MLS): 1 jugador.
- Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.
- Liga de Chipre (Primera División): 1 jugador.
- Base internacional / Ligas adicionales: 2 jugadores.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Viktor Johansson
|Arquero
|Stoke City (Inglaterra)
|Kristoffer Nordfeldt
|Arquero
|AIK Solna (Suecia)
|Jacob Widell Zetterström
|Arquero
|Derby County (Inglaterra)
|Hjalmar Ekdal
|Defensa
|Burnley (Inglaterra)
|Gabriel Gudmundsson
|Defensa
|Leeds United (Inglaterra)
|Isak Hien
|Defensa
|Atalanta (Italia)
|Herman Johansson
|Defensa
|FC Dallas (Estados Unidos)
|Gustaf Lagerbielke
|Defensa
|Braga (Portugal)
|Victor Nilsson Lindelöf
|Defensa
|Aston Villa (Inglaterra)
|Eric Smith
|Defensa
|St. Pauli (Alemania)
|Carl Starfelt
|Defensa
|Celta de Vigo (España)
|Elliot Stroud
|Defensa
|Mjällby AIF (Suecia)
|Daniel Svensson
|Defensa
|Borussia Dortmund (Alemania)
|Yasin Ayari
|Mediocampista
|Brighton (Inglaterra)
|Lucas Bergvall
|Mediocampista
|Tottenham (Inglaterra)
|Jesper Karlström
|Mediocampista
|Udinese (Italia)
|Mattias Svanberg
|Mediocampista
|Wolfsburgo (Alemania)
|Besfort Zeneli
|Mediocampista
|Union Saint-Gilloise (Bélgica)
|Ken Sema
|Mediocampista
|Pafos FC (Chipre)
|Taha Ali
|Mediocampista
|Malmö FF (Suecia)
|Alexander Bernhardsson
|Delantero
|Holstein Kiel (Alemania)
|Anthony Elanga
|Delantero
|Newcastle United (Inglaterra)
|Viktor Gyökeres
|Delantero
|Arsenal (Inglaterra)
|Alexander Isak
|Delantero
|Liverpool (Inglaterra)
|Gustaf Nilsson
|Delantero
|Brujas (Bélgica)
|Benjamin Nygren
|Delantero
|Celtic (Escocia)