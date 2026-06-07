La Selección de Túnez asume su participación mundialista valiéndose de una nómina que equilibra perfectamente la experiencia y el ritmo de competencia que otorgan el fútbol del continente europeo con un importante núcleo arraigado en los clubes tradicionales de su torneo doméstico. Su geografía de ligas se traza de la siguiente manera:

  • Bundesliga / 2. Bundesliga (Alemania): 4 jugadores.
  • Fútbol Suizo (Superliga): 3 jugadores.
  • Ligue 1 / Ligue 2 (Francia): 3 jugadores.
  • Liga de Túnez (Local): 3 jugadores.
  • Fútbol Inglés (Championship / League One): 2 jugadores.
  • Süper Lig (Turquía): 2 jugadores.
  • Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
  • Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
  • Major League Soccer / USL (Estados Unidos / Canadá): 1 jugador.
  • Liga de Eslovenia (PrvaLiga): 1 jugador.
  • Liga de Suecia (Allsvenskan): 1 jugador.
  • Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
  • Base internacional / Ligas adicionales: 3 jugadores.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Aymen Dahmen Arquero Sfaxien (Túnez)
Sabri Ben Hassen Arquero Etoile du Sahel (Túnez)
Abdelmouhib Chamakh Arquero Club Africain (Túnez)
Yan Valéry Defensor Young Boys (Suiza)
Moutaz Neffati Defensor IFK Norrköping (Suecia)
Dylan Bronn Defensor Servette (Suiza)
Raed Chikhaoui Defensor US Monastir (Túnez)
Montassar Talbi Defensor Lorient (Francia)
Adem Arous Defensor Kasimpasa (Turquía)
Omar Rekik Defensor Maribor (Eslovenia)
Ali Abdi Defensor Niza (Francia)
Mohamed Ben Hmida Defensor Esperance Tunis (Túnez)
Ellyes Skhiri Mediocampista Eintracht Frankfurt (Alemania)
Anis Ben Slimane Mediocampista Norwich City (Inglaterra)
Rani Khedira Mediocampista Unión Berlín (Alemania)
Mortadha Ben Ouanes Mediocampista Kasimpasa (Turquía)
Ismaël Gharbi Mediocampista Augsburgo (Alemania)
Mohamed Belhadj Mahmoud Mediocampista Lugano (Suiza)
Hannibal Mejbri Mediocampista Burnley (Inglaterra)
Elias Saad Delantero Hannover 96 (Alemania)
Khalil Ayari Delantero PSG U23 (Francia)
Elias Achouri Delantero Copenhague (Dinamarca)
Sebastian Tounekti Delantero Celtic (Escocia)
Hazem Mastouri Delantero Dinamo Makhachkala (Rusia)
Firas Chaouat Delantero Club Africain (Túnez)
Rayan Elloumi Delantero Vancouver Whitecaps (Canadá / EE. UU.)

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