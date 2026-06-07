Grupo F: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Túnez? La ruta tunecina en las ligas europeas: ¿En qué clubes juegan las Águilas de Cartago?

La Selección de Túnez asume su participación mundialista valiéndose de una nómina que equilibra perfectamente la experiencia y el ritmo de competencia que otorgan el fútbol del continente europeo con un importante núcleo arraigado en los clubes tradicionales de su torneo doméstico. Su geografía de ligas se traza de la siguiente manera:

Bundesliga / 2. Bundesliga (Alemania): 4 jugadores.

4 jugadores. Fútbol Suizo (Superliga): 3 jugadores.

3 jugadores. Ligue 1 / Ligue 2 (Francia): 3 jugadores.

3 jugadores. Liga de Túnez (Local): 3 jugadores.

3 jugadores. Fútbol Inglés (Championship / League One): 2 jugadores.

2 jugadores. Süper Lig (Turquía): 2 jugadores.

2 jugadores. Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.

1 jugador. Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.

1 jugador. Major League Soccer / USL (Estados Unidos / Canadá): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Eslovenia (PrvaLiga): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Suecia (Allsvenskan): 1 jugador.

1 jugador. Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.

1 jugador. Base internacional / Ligas adicionales: 3 jugadores.

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