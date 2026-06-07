La Selección de Túnez asume su participación mundialista valiéndose de una nómina que equilibra perfectamente la experiencia y el ritmo de competencia que otorgan el fútbol del continente europeo con un importante núcleo arraigado en los clubes tradicionales de su torneo doméstico. Su geografía de ligas se traza de la siguiente manera:
- Bundesliga / 2. Bundesliga (Alemania): 4 jugadores.
- Fútbol Suizo (Superliga): 3 jugadores.
- Ligue 1 / Ligue 2 (Francia): 3 jugadores.
- Liga de Túnez (Local): 3 jugadores.
- Fútbol Inglés (Championship / League One): 2 jugadores.
- Süper Lig (Turquía): 2 jugadores.
- Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
- Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
- Major League Soccer / USL (Estados Unidos / Canadá): 1 jugador.
- Liga de Eslovenia (PrvaLiga): 1 jugador.
- Liga de Suecia (Allsvenskan): 1 jugador.
- Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
- Base internacional / Ligas adicionales: 3 jugadores.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Aymen Dahmen
|Arquero
|Sfaxien (Túnez)
|Sabri Ben Hassen
|Arquero
|Etoile du Sahel (Túnez)
|Abdelmouhib Chamakh
|Arquero
|Club Africain (Túnez)
|Yan Valéry
|Defensor
|Young Boys (Suiza)
|Moutaz Neffati
|Defensor
|IFK Norrköping (Suecia)
|Dylan Bronn
|Defensor
|Servette (Suiza)
|Raed Chikhaoui
|Defensor
|US Monastir (Túnez)
|Montassar Talbi
|Defensor
|Lorient (Francia)
|Adem Arous
|Defensor
|Kasimpasa (Turquía)
|Omar Rekik
|Defensor
|Maribor (Eslovenia)
|Ali Abdi
|Defensor
|Niza (Francia)
|Mohamed Ben Hmida
|Defensor
|Esperance Tunis (Túnez)
|Ellyes Skhiri
|Mediocampista
|Eintracht Frankfurt (Alemania)
|Anis Ben Slimane
|Mediocampista
|Norwich City (Inglaterra)
|Rani Khedira
|Mediocampista
|Unión Berlín (Alemania)
|Mortadha Ben Ouanes
|Mediocampista
|Kasimpasa (Turquía)
|Ismaël Gharbi
|Mediocampista
|Augsburgo (Alemania)
|Mohamed Belhadj Mahmoud
|Mediocampista
|Lugano (Suiza)
|Hannibal Mejbri
|Mediocampista
|Burnley (Inglaterra)
|Elias Saad
|Delantero
|Hannover 96 (Alemania)
|Khalil Ayari
|Delantero
|PSG U23 (Francia)
|Elias Achouri
|Delantero
|Copenhague (Dinamarca)
|Sebastian Tounekti
|Delantero
|Celtic (Escocia)
|Hazem Mastouri
|Delantero
|Dinamo Makhachkala (Rusia)
|Firas Chaouat
|Delantero
|Club Africain (Túnez)
|Rayan Elloumi
|Delantero
|Vancouver Whitecaps (Canadá / EE. UU.)