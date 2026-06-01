Grupo G del Mundial 2026: Partidos, horarios para República Dominicana y calendario completo Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda listos para el combate en el Grupo G. Revisa los días y horas exactas para RD.

El fixture del Grupo G ya está definido. A continuación, te presentamos el calendario completo con los horarios adaptados para República Dominicana, los equipos participantes y los días clave en los que se jugará el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Integrantes del Grupo G

🇧🇪 Bélgica

🇪🇬 Egipto

🇮🇷 Irán

🇳🇿 Nueva Zelanda

Calendario de Partidos (Horario DO)

Domingo 15/6

🇧🇪 Bélgica vs 🇪🇬 Egipto (3:00 p. m.)

🇮🇷 Irán vs 🇳🇿 Nueva Zelanda (9:00 p. m.)

Viernes 21/6

🇧🇪 Bélgica vs 🇮🇷 Irán (3:00 p. m.)

🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇪🇬 Egipto (9:00 p. m.)

Sábado 27/6

🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇧🇪 Bélgica (11:00 p. m. del 26/6)

🇪🇬 Egipto vs 🇮🇷 Irán (11:00 p. m. del 26/6)

Análisis del Grupo

Este grupo se perfila como uno de los más parejos del torneo, donde cada punto será vital para lograr la clasificación a la Eliminatoria de 32.

¿Quieres ver todo el torneo? No te pierdas el Calendario Completo del Mundial con los horarios para República Dominicana de todos los grupos y fases eliminatorias.