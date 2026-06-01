El fixture del Grupo G ya está definido. A continuación, te presentamos el calendario completo con los horarios adaptados para República Dominicana, los equipos participantes y los días clave en los que se jugará el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Integrantes del Grupo G
🇧🇪 Bélgica
🇪🇬 Egipto
🇮🇷 Irán
🇳🇿 Nueva Zelanda
Calendario de Partidos (Horario DO)
Domingo 15/6
🇧🇪 Bélgica vs 🇪🇬 Egipto (3:00 p. m.)
🇮🇷 Irán vs 🇳🇿 Nueva Zelanda (9:00 p. m.)
Viernes 21/6
🇧🇪 Bélgica vs 🇮🇷 Irán (3:00 p. m.)
🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇪🇬 Egipto (9:00 p. m.)
Sábado 27/6
🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇧🇪 Bélgica (11:00 p. m. del 26/6)
🇪🇬 Egipto vs 🇮🇷 Irán (11:00 p. m. del 26/6)
Análisis del Grupo
Este grupo se perfila como uno de los más parejos del torneo, donde cada punto será vital para lograr la clasificación a la Eliminatoria de 32.
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