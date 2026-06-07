La Selección de Bélgica encarará la Copa del Mundo con una plantilla sumamente competitiva y equilibrada. Como ha sido la tendencia de su generación dorada, las ligas del Reino Unido y el fútbol italiano se erigen como los grandes suministradores de talento para los Diablos Rojos, sazonado con un compacto bloque local que defiende los colores de la liga doméstica. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Premier League / English Leagues (Inglaterra): 7 jugadores.
  • Serie A (Italia): 5 jugadores.
  • Ligue 1 (Francia): 5 jugadores.
  • Jupiler Pro League (Bélgica): 4 jugadores.
  • LaLiga (España): 2 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.
  • Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Thibaut Courtois Arquero Real Madrid (España)
Senne Lammens Arquero Manchester United (Inglaterra)
Mike Penders Arquero Estrasburgo (Francia)
Timothy Castagne Defensa Fulham (Inglaterra)
Zeno Debast Defensa Sporting CP (Portugal)
Maxim De Cuyper Defensa Brighton (Inglaterra)
Koni De Winter Defensa Milan (Italia)
Brandon Mechele Defensa Brujas (Bélgica)
Thomas Meunier Defensa Lille (Francia)
Nathan Ngoy Defensa Lille (Francia)
Joaquin Seys Defensa Brujas (Bélgica)
Arthur Theate Defensa Eintracht Frankfurt (Alemania)
Kevin De Bruyne Mediocampista Napoli (Italia)
Amadou Onana Mediocampista Aston Villa (Inglaterra)
Nicolas Raskin Mediocampista Rangers (Escocia)
Youri Tielemans Mediocampista Aston Villa (Inglaterra)
Hans Vanaken Mediocampista Brujas (Bélgica)
Axel Witsel Mediocampista Girona (España)
Charles De Ketelaere Delantero Atalanta (Italia)
Jeremy Doku Delantero Manchester City (Inglaterra)
Matias Fernandez Pardo Delantero Lille (Francia)
Romelu Lukaku Delantero Napoli (Italia)
Dodi Lukebakio Delantero Benfica (Portugal)
Diego Moreira Delantero Estrasburgo (Francia)
Alexis Saelemaekers Delantero Milan (Italia)
Leandro Trossard Delantero Arsenal (Inglaterra)
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