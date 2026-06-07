Grupo G: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Bélgica? Columnas de la Premier y la fuerza de los Diablos Rojos: ¿En qué clubes y ligas juegan los convocados de Bélgica para el Mundial 2026?

La Selección de Bélgica encarará la Copa del Mundo con una plantilla sumamente competitiva y equilibrada. Como ha sido la tendencia de su generación dorada, las ligas del Reino Unido y el fútbol italiano se erigen como los grandes suministradores de talento para los Diablos Rojos, sazonado con un compacto bloque local que defiende los colores de la liga doméstica. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

Premier League / English Leagues (Inglaterra): 7 jugadores.

7 jugadores. Serie A (Italia): 5 jugadores.

5 jugadores. Ligue 1 (Francia): 5 jugadores.

5 jugadores. Jupiler Pro League (Bélgica): 4 jugadores.

4 jugadores. LaLiga (España): 2 jugadores.

2 jugadores. Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.

2 jugadores. Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.

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