La Selección de Bélgica encarará la Copa del Mundo con una plantilla sumamente competitiva y equilibrada. Como ha sido la tendencia de su generación dorada, las ligas del Reino Unido y el fútbol italiano se erigen como los grandes suministradores de talento para los Diablos Rojos, sazonado con un compacto bloque local que defiende los colores de la liga doméstica. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Premier League / English Leagues (Inglaterra): 7 jugadores.
- Serie A (Italia): 5 jugadores.
- Ligue 1 (Francia): 5 jugadores.
- Jupiler Pro League (Bélgica): 4 jugadores.
- LaLiga (España): 2 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.
- Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Thibaut Courtois
|Arquero
|Real Madrid (España)
|Senne Lammens
|Arquero
|Manchester United (Inglaterra)
|Mike Penders
|Arquero
|Estrasburgo (Francia)
|Timothy Castagne
|Defensa
|Fulham (Inglaterra)
|Zeno Debast
|Defensa
|Sporting CP (Portugal)
|Maxim De Cuyper
|Defensa
|Brighton (Inglaterra)
|Koni De Winter
|Defensa
|Milan (Italia)
|Brandon Mechele
|Defensa
|Brujas (Bélgica)
|Thomas Meunier
|Defensa
|Lille (Francia)
|Nathan Ngoy
|Defensa
|Lille (Francia)
|Joaquin Seys
|Defensa
|Brujas (Bélgica)
|Arthur Theate
|Defensa
|Eintracht Frankfurt (Alemania)
|Kevin De Bruyne
|Mediocampista
|Napoli (Italia)
|Amadou Onana
|Mediocampista
|Aston Villa (Inglaterra)
|Nicolas Raskin
|Mediocampista
|Rangers (Escocia)
|Youri Tielemans
|Mediocampista
|Aston Villa (Inglaterra)
|Hans Vanaken
|Mediocampista
|Brujas (Bélgica)
|Axel Witsel
|Mediocampista
|Girona (España)
|Charles De Ketelaere
|Delantero
|Atalanta (Italia)
|Jeremy Doku
|Delantero
|Manchester City (Inglaterra)
|Matias Fernandez Pardo
|Delantero
|Lille (Francia)
|Romelu Lukaku
|Delantero
|Napoli (Italia)
|Dodi Lukebakio
|Delantero
|Benfica (Portugal)
|Diego Moreira
|Delantero
|Estrasburgo (Francia)
|Alexis Saelemaekers
|Delantero
|Milan (Italia)
|Leandro Trossard
|Delantero
|Arsenal (Inglaterra)