La Selección de Egipto asume su participación mundialista bajo una estructura de hierro sumamente compacta. Fieles a la mística que los ha hecho dominantes en el continente africano, los Faraones confían el grueso de su nómina a su circuito doméstico, liderado de forma absoluta por el gigante Al Ahly, pero potenciado en ataque por estrellas de talla mundial en las ligas más competitivas de Europa. Su distribución de ligas se traza de la siguiente forma:

  • Egyptian Premier League (Egipto): 20 jugadores.
  • Premier League (Inglaterra): 2 jugadores.
  • LaLiga / Segunda División (España): 1 jugador.
  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
  • Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
  • Qatar Stars League (Qatar): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Mohamed El Shennawy Arquero Al Ahly (Egipto)
Mostafa Shobeir Arquero Al Ahly (Egipto)
El Mahdy Soliman Arquero Zamalek (Egipto)
Mohamed Alaa Arquero El Gouna (Egipto)
Mohamed Hany Defensa Al Ahly (Egipto)
Tarek Alaa Defensa ZED FC (Egipto)
Hamdi Fathi Defensa Al-Wakrah (Qatar)
Ramy Rabia Defensa Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos)
Yasser Ibrahim Defensa Al Ahly (Egipto)
Hossam Abdelmaguid Defensa Zamalek (Egipto)
Mohamed Abdelmonem Defensa Niza (Francia)
Ahmed El Fotouh Defensa Zamalek (Egipto)
Karim Hafez Defensa Pyramids FC (Egipto)
Marwan Attia Mediocampista Al Ahly (Egipto)
Mohannad Lasheen Mediocampista Pyramids FC (Egipto)
Zizo Mediocampista Al Ahly (Egipto)
Mahmoud Saber Mediocampista ZED FC (Egipto)
Nabil Emad Dunga Mediocampista Al-Najma (Arabia Saudita)
Emam Ashour Mediocampista Al Ahly (Egipto)
Ibrahim Adel Mediocampista Nordsjaelland (Dinamarca)
Mostafa Ziko Mediocampista Pyramids FC (Egipto)
Haitham Hassan Mediocampista Real Oviedo (España)
Mohamed Salah Delantero Liverpool (Inglaterra)
Omar Marmoush Delantero Manchester City (Inglaterra)
Hamza Abdelkarim Delantero Barcelona (España)
Trézéguet Delantero Al Ahly (Egipto)

AL AHLY CONVOCADOS EGIPTO FARAONES FÚTBOL DE ÁFRICA GRUPO G LIVERPOOL MOHAMED SALAH MUNDIAL 2026 OMAR MARMOUSH SELECCIÓN DE EGIPTO