La Selección de Egipto asume su participación mundialista bajo una estructura de hierro sumamente compacta. Fieles a la mística que los ha hecho dominantes en el continente africano, los Faraones confían el grueso de su nómina a su circuito doméstico, liderado de forma absoluta por el gigante Al Ahly, pero potenciado en ataque por estrellas de talla mundial en las ligas más competitivas de Europa. Su distribución de ligas se traza de la siguiente forma:
- Egyptian Premier League (Egipto): 20 jugadores.
- Premier League (Inglaterra): 2 jugadores.
- LaLiga / Segunda División (España): 1 jugador.
- Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
- Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
- Qatar Stars League (Qatar): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Mohamed El Shennawy
|Arquero
|Al Ahly (Egipto)
|Mostafa Shobeir
|Arquero
|Al Ahly (Egipto)
|El Mahdy Soliman
|Arquero
|Zamalek (Egipto)
|Mohamed Alaa
|Arquero
|El Gouna (Egipto)
|Mohamed Hany
|Defensa
|Al Ahly (Egipto)
|Tarek Alaa
|Defensa
|ZED FC (Egipto)
|Hamdi Fathi
|Defensa
|Al-Wakrah (Qatar)
|Ramy Rabia
|Defensa
|Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos)
|Yasser Ibrahim
|Defensa
|Al Ahly (Egipto)
|Hossam Abdelmaguid
|Defensa
|Zamalek (Egipto)
|Mohamed Abdelmonem
|Defensa
|Niza (Francia)
|Ahmed El Fotouh
|Defensa
|Zamalek (Egipto)
|Karim Hafez
|Defensa
|Pyramids FC (Egipto)
|Marwan Attia
|Mediocampista
|Al Ahly (Egipto)
|Mohannad Lasheen
|Mediocampista
|Pyramids FC (Egipto)
|Zizo
|Mediocampista
|Al Ahly (Egipto)
|Mahmoud Saber
|Mediocampista
|ZED FC (Egipto)
|Nabil Emad Dunga
|Mediocampista
|Al-Najma (Arabia Saudita)
|Emam Ashour
|Mediocampista
|Al Ahly (Egipto)
|Ibrahim Adel
|Mediocampista
|Nordsjaelland (Dinamarca)
|Mostafa Ziko
|Mediocampista
|Pyramids FC (Egipto)
|Haitham Hassan
|Mediocampista
|Real Oviedo (España)
|Mohamed Salah
|Delantero
|Liverpool (Inglaterra)
|Omar Marmoush
|Delantero
|Manchester City (Inglaterra)
|Hamza Abdelkarim
|Delantero
|Barcelona (España)
|Trézéguet
|Delantero
|Al Ahly (Egipto)