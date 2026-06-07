El combinado nacional de Irán desembarca en la cita mundialista amparado por una plantilla de inmenso oficio defensivo y transiciones veloces. El conjunto del Team Melli cimenta su geografía de clubes en una intensa repartición entre sus tres colosos locales (Tractor, Persepolis y Esteghlal), el lucrativo mercado de los Emiratos Árabes Unidos y piezas estelares afincadas en clubes de alto nivel en Europa. Su mapa de ligas se divide de la siguiente manera:

  • Iran Pro League (Irán): 16 jugadores.
  • UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos): 6 jugadores.
  • Serie A (Italia): 1 jugador.
  • Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
  • Superliga de Grecia (Grecia): 1 jugador.
  • Liga Belga (Jupiler Pro League): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Alireza Beiranvand Arquero Tractor (Irán)
Hossein Hosseini Arquero Esteghlal (Irán)
Payam Niazmand Arquero Sepahan (Irán)
Shoja Khalilzadeh Defensa Tractor (Irán)
Hossein Kanaani Defensa Persepolis (Irán)
Ali Nemati Defensa Foolad (Irán)
Daniyal Eiri Defensa Malavan (Irán)
Ehsan Hajsafi Defensa AEK Atenas (Grecia)
Milad Mohammadi Defensa Persepolis (Irán)
Saleh Hardani Defensa Esteghlal (Irán)
Ramin Rezaeian Defensa Esteghlal (Irán)
Saman Ghoddos Mediocampista Ittihad Kalba (EAU)
Saeid Ezatolahi Mediocampista Shabab Al Ahli (EAU)
Roozbeh Cheshmi Mediocampista Esteghlal (Irán)
Amir Mohammad Razagh Nia Mediocampista Gol Gohar (Irán)
Mohammad Ghorbani Mediocampista Al Wahda (EAU)
Mehdi Ghayedi Mediocampista Al-Nasr (EAU)
Ariya Yousefi Mediocampista Sepahan (Irán)
Alireza Jahanbakhsh Mediocampista FCV Dender (Bélgica)
Mehdi Torabi Mediocampista Tractor (Irán)
Mohammad Mohebbi Mediocampista Rostov (Rusia)
Mehdi Taremi Delantero Inter (Italia)
Amirhossein Hosseinzadeh Delantero Tractor (Irán)
Denis Dargahi Delantero Persepolis (Irán)
Ali Alipour Delantero Persepolis (Irán)
Shahriyar Moghanloo Delantero Ittihad Kalba (EAU)

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