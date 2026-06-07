El combinado nacional de Irán desembarca en la cita mundialista amparado por una plantilla de inmenso oficio defensivo y transiciones veloces. El conjunto del Team Melli cimenta su geografía de clubes en una intensa repartición entre sus tres colosos locales (Tractor, Persepolis y Esteghlal), el lucrativo mercado de los Emiratos Árabes Unidos y piezas estelares afincadas en clubes de alto nivel en Europa. Su mapa de ligas se divide de la siguiente manera:
- Iran Pro League (Irán): 16 jugadores.
- UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos): 6 jugadores.
- Serie A (Italia): 1 jugador.
- Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
- Superliga de Grecia (Grecia): 1 jugador.
- Liga Belga (Jupiler Pro League): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Alireza Beiranvand
|Arquero
|Tractor (Irán)
|Hossein Hosseini
|Arquero
|Esteghlal (Irán)
|Payam Niazmand
|Arquero
|Sepahan (Irán)
|Shoja Khalilzadeh
|Defensa
|Tractor (Irán)
|Hossein Kanaani
|Defensa
|Persepolis (Irán)
|Ali Nemati
|Defensa
|Foolad (Irán)
|Daniyal Eiri
|Defensa
|Malavan (Irán)
|Ehsan Hajsafi
|Defensa
|AEK Atenas (Grecia)
|Milad Mohammadi
|Defensa
|Persepolis (Irán)
|Saleh Hardani
|Defensa
|Esteghlal (Irán)
|Ramin Rezaeian
|Defensa
|Esteghlal (Irán)
|Saman Ghoddos
|Mediocampista
|Ittihad Kalba (EAU)
|Saeid Ezatolahi
|Mediocampista
|Shabab Al Ahli (EAU)
|Roozbeh Cheshmi
|Mediocampista
|Esteghlal (Irán)
|Amir Mohammad Razagh Nia
|Mediocampista
|Gol Gohar (Irán)
|Mohammad Ghorbani
|Mediocampista
|Al Wahda (EAU)
|Mehdi Ghayedi
|Mediocampista
|Al-Nasr (EAU)
|Ariya Yousefi
|Mediocampista
|Sepahan (Irán)
|Alireza Jahanbakhsh
|Mediocampista
|FCV Dender (Bélgica)
|Mehdi Torabi
|Mediocampista
|Tractor (Irán)
|Mohammad Mohebbi
|Mediocampista
|Rostov (Rusia)
|Mehdi Taremi
|Delantero
|Inter (Italia)
|Amirhossein Hosseinzadeh
|Delantero
|Tractor (Irán)
|Denis Dargahi
|Delantero
|Persepolis (Irán)
|Ali Alipour
|Delantero
|Persepolis (Irán)
|Shahriyar Moghanloo
|Delantero
|Ittihad Kalba (EAU)