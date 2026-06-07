Grupo G: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Nueva Zelanda? La ruta de los All Whites: ¿En qué clubes y ligas juegan los convocados de Nueva Zelanda?

La Selección de Nueva Zelanda acude a la gran fiesta del fútbol mundial valiéndose de un mapa geográfico de clubes sumamente llamativo y de perfil anglosajón. El conjunto oceánico divide sus fuerzas entre la franquicia local del Auckland FC, el sistema de ligas británico y cuotas estratégicas en la Major League Soccer de los Estados Unidos y el norte de Europa. El mapa de los All Whites se traza de la siguiente manera:

Fútbol Inglés / Galés (Championship / League One / English Leagues): 8 jugadores.

8 jugadores. A-League (Nueva Zelanda / Australia): 8 jugadores.

8 jugadores. Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.

2 jugadores. Ligue 1 (Francia): 1 jugador.

1 jugador. Eredivisie (Países Bajos): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Polonia (Ekstraklasa): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Dinamarca (Superliga): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Noruega (Eliteserien): 1 jugador.

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