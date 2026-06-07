La Selección de Nueva Zelanda acude a la gran fiesta del fútbol mundial valiéndose de un mapa geográfico de clubes sumamente llamativo y de perfil anglosajón. El conjunto oceánico divide sus fuerzas entre la franquicia local del Auckland FC, el sistema de ligas británico y cuotas estratégicas en la Major League Soccer de los Estados Unidos y el norte de Europa. El mapa de los All Whites se traza de la siguiente manera:
- Fútbol Inglés / Galés (Championship / League One / English Leagues): 8 jugadores.
- A-League (Nueva Zelanda / Australia): 8 jugadores.
- Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.
- Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
- Eredivisie (Países Bajos): 1 jugador.
- Liga de Polonia (Ekstraklasa): 1 jugador.
- Liga de Dinamarca (Superliga): 1 jugador.
- Liga de Noruega (Eliteserien): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Max Crocombe
|Arquero
|Millwall FC (Inglaterra)
|Alex Paulsen
|Arquero
|Lechia Gdańsk (Polonia)
|Michael Woud
|Arquero
|Auckland FC (Nueva Zelanda)
|Callan Elliot
|Defensa
|Auckland FC (Nueva Zelanda)
|Tim Payne
|Defensa
|Wellington Phoenix (Nueva Zelanda)
|Tyler Bindon
|Defensa
|Sheffield United (Inglaterra)
|Michael Boxall
|Defensa
|Minnesota United (Estados Unidos)
|Nando Pijnaker
|Defensa
|Auckland FC (Nueva Zelanda)
|Tommy Smith
|Defensa
|Braintree Town (Inglaterra)
|Finn Surman
|Defensa
|Portland Timbers (Estados Unidos)
|Liberato Cacace
|Defensa
|Wrexham AFC (Gales)
|Francis de Vries
|Defensa
|Auckland FC (Nueva Zelanda)
|Lachlan Bayliss
|Mediocampista
|Newcastle United Jets (Australia)
|Joe Bell
|Mediocampista
|Viking FK (Noruega)
|Matt Garbett
|Mediocampista
|Peterborough United (Inglaterra)
|Eli Just
|Mediocampista
|Motherwell FC (Escocia)
|Ben Old
|Mediocampista
|Saint-Étienne (Francia)
|Alex Rufer
|Mediocampista
|Wellington Phoenix (Nueva Zelanda)
|Sarpreet Singh
|Mediocampista
|Wellington Phoenix (Nueva Zelanda)
|Marko Stamenić
|Mediocampista
|Swansea City (Gales)
|Ryan Thomas
|Mediocampista
|PEC Zwolle (Países Bajos)
|Kosta Barbarouses
|Delantero
|Western Sydney Wanderers (Australia)
|Callum McCowatt
|Delantero
|Silkeborg IF (Dinamarca)
|Jesse Randall
|Delantero
|Auckland FC (Nueva Zelanda)
|Ben Waine
|Delantero
|Port Vale FC (Inglaterra)
|Chris Wood
|Delantero
|Nottingham Forest (Inglaterra)