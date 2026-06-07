La Selección de Nueva Zelanda acude a la gran fiesta del fútbol mundial valiéndose de un mapa geográfico de clubes sumamente llamativo y de perfil anglosajón. El conjunto oceánico divide sus fuerzas entre la franquicia local del Auckland FC, el sistema de ligas británico y cuotas estratégicas en la Major League Soccer de los Estados Unidos y el norte de Europa. El mapa de los All Whites se traza de la siguiente manera:

  • Fútbol Inglés / Galés (Championship / League One / English Leagues): 8 jugadores.
  • A-League (Nueva Zelanda / Australia): 8 jugadores.
  • Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.
  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
  • Eredivisie (Países Bajos): 1 jugador.
  • Liga de Polonia (Ekstraklasa): 1 jugador.
  • Liga de Dinamarca (Superliga): 1 jugador.
  • Liga de Noruega (Eliteserien): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Max Crocombe Arquero Millwall FC (Inglaterra)
Alex Paulsen Arquero Lechia Gdańsk (Polonia)
Michael Woud Arquero Auckland FC (Nueva Zelanda)
Callan Elliot Defensa Auckland FC (Nueva Zelanda)
Tim Payne Defensa Wellington Phoenix (Nueva Zelanda)
Tyler Bindon Defensa Sheffield United (Inglaterra)
Michael Boxall Defensa Minnesota United (Estados Unidos)
Nando Pijnaker Defensa Auckland FC (Nueva Zelanda)
Tommy Smith Defensa Braintree Town (Inglaterra)
Finn Surman Defensa Portland Timbers (Estados Unidos)
Liberato Cacace Defensa Wrexham AFC (Gales)
Francis de Vries Defensa Auckland FC (Nueva Zelanda)
Lachlan Bayliss Mediocampista Newcastle United Jets (Australia)
Joe Bell Mediocampista Viking FK (Noruega)
Matt Garbett Mediocampista Peterborough United (Inglaterra)
Eli Just Mediocampista Motherwell FC (Escocia)
Ben Old Mediocampista Saint-Étienne (Francia)
Alex Rufer Mediocampista Wellington Phoenix (Nueva Zelanda)
Sarpreet Singh Mediocampista Wellington Phoenix (Nueva Zelanda)
Marko Stamenić Mediocampista Swansea City (Gales)
Ryan Thomas Mediocampista PEC Zwolle (Países Bajos)
Kosta Barbarouses Delantero Western Sydney Wanderers (Australia)
Callum McCowatt Delantero Silkeborg IF (Dinamarca)
Jesse Randall Delantero Auckland FC (Nueva Zelanda)
Ben Waine Delantero Port Vale FC (Inglaterra)
Chris Wood Delantero Nottingham Forest (Inglaterra)

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