Grupo J: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Argelia? Cifras de los Zorros: El cotizado valor de Argelia y el boom comercial de Rayan Aït-Nouri.

La Selección de Argelia se presenta al torneo ratificando que su jerarquía continental viene respaldada por una revalorización notable de sus principales armas instaladas en los grandes clubes de la UEFA.

Valor total estimado de la plantilla: €198.40 millones de euros.

El dueño absoluto de las finanzas: El carrilero izquierdo del Manchester City inglés, Rayan Aït-Nouri, lidera de forma imperial las finanzas argelinas ostentando una imponente tasación de mercado de €38.00 millones.

El podio de las joyas de la Bundesliga: El veloz delantero del Wolfsburgo alemán, Mohamed Amine Amoura, se adjudica el segundo puesto bursátil tasado en €22.00 millones, mientras que el mediocampista juvenil del Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, amarra el tercer peldaño cotizando en €18.00 millones a sus escasos 20 años.

La paradoja del capitán Riyad Mahrez: A pesar de percibir uno de los contratos de patrocinio y salarios más lucrativos del planeta en el Al-Ahli de Arabia Saudita, la veteranía de Mahrez sitúa su valor comercial en Transfermarkt en unos modestos €7.50 millones, reflejando la brecha económica frente a jóvenes promesas como Amine Gouiri (€15.00M en Marsella).

El panorama económico del Grupo J exhibe una de las polarizaciones más profundas de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Argentina con una imponente plantilla valorada en €865.80 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su joya Julián Álvarez (€90.00M) y la jerarquía de Alexis Mac Allister (€80.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Austria (€298.50 millones), escuadra centroeuropea que presume del músculo comercial de sus figuras de la Premier y la Bundesliga como Marcel Sabitzer y Kevin Danso (€35.00M cada uno), superando visiblemente la bolsa comercial de Argelia (€198.40 millones), conjunto de los Zorros del Desierto que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el carrilero del Manchester City, Rayan Aït-Nouri (€38.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Jordania (€16.20 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cincuenta y tres veces menos que el combinado argentino y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su extremo Mousa Al-Tamari (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles, pero donde la asfixiante intensidad austriaca y la rebeldía técnica de los argelinos prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.