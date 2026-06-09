Grupo J: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Austria? Chequera centroeuropea: El imponente valor de Austria y el patrimonio defensivo de David Alaba.

La Selección de Austria salta a la escena internacional exhibiendo un músculo financiero imponente que la posiciona con firmeza en la clase media-alta del plano presupuestario de la UEFA.

Valor total estimado de la plantilla: €298.50 millones de euros.

Los líderes bursátiles: El polivalente volante del Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer, y el férreo zaguero central del Tottenham inglés, Kevin Danso, colideran las finanzas del cuadro centroeuropeo, tasados en unos respetables €35.00 millones cada uno.

El patrimonio de la zaga imperial: El histórico capitán y baluarte del Real Madrid, David Alaba, amarra el tercer escalón bursátil defendiendo un valor comercial de €28.00 millones, flanqueado por volantes de doble dígito de la Bundesliga como Xaver Schlager (€22.00M en el Leipzig).

Extremo inferior de la escala: El experimentado ariete del Estrella Roja serbio, Marko Arnautovic (37 años), cierra el presupuesto económico de la delegación austriaca con una tasación de mercado de apenas €800 mil euros debido a su veteranía.

El panorama económico del Grupo J exhibe una de las polarizaciones más profundas de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Argentina con una imponente plantilla valorada en €865.80 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su joya Julián Álvarez (€90.00M) y la jerarquía de Alexis Mac Allister (€80.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Austria (€298.50 millones), escuadra centroeuropea que presume del músculo comercial de sus figuras de la Premier y la Bundesliga como Marcel Sabitzer y Kevin Danso (€35.00M cada uno), superando visiblemente la bolsa comercial de Argelia (€198.40 millones), conjunto de los Zorros del Desierto que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el carrilero del Manchester City, Rayan Aït-Nouri (€38.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Jordania (€16.20 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cincuenta y tres veces menos que el combinado argentino y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su extremo Mousa Al-Tamari (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles, pero donde la asfixiante intensidad austriaca y la rebeldía técnica de los argelinos prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.