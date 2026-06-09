La Selección de Jordania asume su participación mundialista bajo una realidad financiera sumamente compacta y austera, operando bajo el microclima económico de su torneo regional.

Valor total estimado de la plantilla: €16.20 millones de euros.

El monopolio absoluto de una estrella: El desequilibrante extremo del Rennes de la Ligue 1 de Francia, Mousa Al-Tamari, es el dueño absoluto de la economía jordana. Tasado en unos competitivos €7.00 millones de euros, él solo representa casi el 45% del valor de mercado de toda su selección.

El abismo local por debajo del millón: Descontando a Al-Tamari y al delantero Ali Olwan (Al-Sailiya de Qatar – €1.20M), el resto de la nómina vive un panorama bursátil sumamente discreto. Nombres clave de la liga local como Yazeed Abu Layla o el zaguero Yazan Al-Arab promedian un costo estricto de entre €200 mil y €450 mil de euros.

Veredicto del monedero: Jordania cierra de forma definitiva la escala financiera del Grupo J. Cuesta cincuenta y tres veces menos que el gigante argentino, acudiendo a la cita como la indiscutible “Cenicienta” en las pizarras de Transfermarkt.

El panorama económico del Grupo J exhibe una de las polarizaciones más profundas de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Argentina con una imponente plantilla valorada en €865.80 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su joya Julián Álvarez (€90.00M) y la jerarquía de Alexis Mac Allister (€80.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Austria (€298.50 millones), escuadra centroeuropea que presume del músculo comercial de sus figuras de la Premier y la Bundesliga como Marcel Sabitzer y Kevin Danso (€35.00M cada uno), superando visiblemente la bolsa comercial de Argelia (€198.40 millones), conjunto de los Zorros del Desierto que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el carrilero del Manchester City, Rayan Aït-Nouri (€38.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Jordania (€16.20 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cincuenta y tres veces menos que el combinado argentino y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su extremo Mousa Al-Tamari (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles, pero donde la asfixiante intensidad austriaca y la rebeldía técnica de los argelinos prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.

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