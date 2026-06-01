El fixture del Grupo J ya está definido. A continuación, te presentamos el calendario completo con los horarios adaptados para República Dominicana, los equipos participantes y los días clave en los que se jugará el pase a la siguiente ronda de este esperado Mundial 2026.
Integrantes del Grupo J
🇦🇷 Argentina
🇩🇿 Argelia
🇦🇹 Austria
🇯🇴 Jordania
Calendario de Partidos (Horario DO)
Lunes 16/6
🇦🇷 Argentina vs 🇩🇿 Argelia (9:00 p. m.)
Martes 17/6
🇦🇹 Austria vs 🇯🇴 Jordania (12:00 a. m.)
Jueves 22/6
🇦🇷 Argentina vs 🇦🇹 Austria (1:00 p. m.)
Viernes 23/6
🇯🇴 Jordania vs 🇩🇿 Argelia (11:00 p. m. del 22/6)
Sábado 27/6
🇩🇿 Argelia vs 🇦🇹 Austria (10:00 p. m.)
🇯🇴 Jordania vs 🇦🇷 Argentina (10:00 p. m.)
Análisis del Grupo
Este grupo se perfila como uno de los más parejos del torneo, donde cada punto será vital para lograr la clasificación a la Eliminatoria de 32.
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