Grupo J del Mundial 2026: Partidos, horarios para República Dominicana y calendario completo Revisa el camino de la Argentina en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania con horarios ajustados para Quisqueya.

El fixture del Grupo J ya está definido. A continuación, te presentamos el calendario completo con los horarios adaptados para República Dominicana, los equipos participantes y los días clave en los que se jugará el pase a la siguiente ronda de este esperado Mundial 2026.

Integrantes del Grupo J

🇦🇷 Argentina

🇩🇿 Argelia

🇦🇹 Austria

🇯🇴 Jordania

Calendario de Partidos (Horario DO)

Lunes 16/6

🇦🇷 Argentina vs 🇩🇿 Argelia (9:00 p. m.)

Martes 17/6

🇦🇹 Austria vs 🇯🇴 Jordania (12:00 a. m.)

Jueves 22/6

🇦🇷 Argentina vs 🇦🇹 Austria (1:00 p. m.)

Viernes 23/6

🇯🇴 Jordania vs 🇩🇿 Argelia (11:00 p. m. del 22/6)

Sábado 27/6

🇩🇿 Argelia vs 🇦🇹 Austria (10:00 p. m.)

🇯🇴 Jordania vs 🇦🇷 Argentina (10:00 p. m.)

Análisis del Grupo

Este grupo se perfila como uno de los más parejos del torneo, donde cada punto será vital para lograr la clasificación a la Eliminatoria de 32.

¿Quieres ver todo el torneo? No te pierdas el Calendario Completo del Mundial con los horarios para República Dominicana de todos los grupos y fases eliminatorias.