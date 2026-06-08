La Selección de Argelia asume su participación internacional cobijada por una nómina que exuda ritmo europeo. Con el fútbol francés actuando como su gran caladero histórico de talento, el combinado de los “Zorros del Desierto” añade un poderoso e intenso contingente afincado en la Bundesliga alemana y la Eredivisie holandesa, junto a sus icónicos referentes en Medio Oriente. Su distribución de ligas se traza de la siguiente manera:
- Ligue 1 (Francia): 5 jugadores.
- Liga Belga (Jupiler Pro League): 4 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 3 jugadores.
- Liga de los Países Bajos (Eredivisie): 2 jugadores.
- Algerian Ligue Professionnelle 1 (Argelia): 2 jugadores.
- Liga Profesional Saudí (Arabia Saudita): 2 jugadores.
- LaLiga (España): 1 jugador.
- Premier League (Inglaterra): 1 jugador.
- Superliga de Suiza (Suiza): 1 jugador.
- Liga de Túnez (Ligue Professionnelle 1): 1 jugador.
- Qatar Stars League (Qatar): 1 jugador.
- Base internacional / Ligas adicionales: 3 jugadores.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Luca Zidane
|Arquero
|Granada (España)
|Oussama Benbot
|Arquero
|USM Alger (Argelia)
|Melvin Mastil
|Arquero
|Paradou AC (Argelia)
|Rafik Belghali
|Defensa
|KV Mechelen (Bélgica)
|Samir Chergui
|Defensa
|USM Alger (Argelia)
|Rayan Aït-Nouri
|Defensa
|Manchester City (Inglaterra)
|Jaouen Hadjam
|Defensa
|Young Boys (Suiza)
|Aissa Mandi
|Defensa
|Lille (Francia)
|Ramy Bensebaïni
|Defensa
|Borussia Dortmund (Alemania)
|Zineddine Belaïd
|Defensa
|Sint-Truiden (Bélgica)
|Achref Abada
|Defensa
|MC Alger (Argelia)
|Mohamed Amine Tougaï
|Defensa
|Espérance de Tunis (Túnez)
|Nabil Bentaleb
|Mediocampista
|Lille (Francia)
|Hicham Boudaoui
|Mediocampista
|Niza (Francia)
|Houssem Aouar
|Mediocampista
|Al-Ittihad (Arabia Saudita)
|Farès Chaïbi
|Mediocampista
|Eintracht Frankfurt (Alemania)
|Ibrahim Maza
|Mediocampista
|Bayer Leverkusen (Alemania)
|Yacine Titraoui
|Mediocampista
|Charleroi (Bélgica)
|Ramiz Zerrouki
|Mediocampista
|Feyenoord (Países Bajos)
|Mohamed Amine Amoura
|Delantero
|Wolfsburgo (Alemania)
|Nadhir Benbouali
|Delantero
|Charleroi (Bélgica)
|Adil Boulbina
|Delantero
|Al-Duhail (Qatar)
|Farès Ghedjemis
|Delantero
|FCV Dender EH (Bélgica)
|Amine Gouiri
|Delantero
|Olympique de Marsella (Francia)
|Anis Hadj Moussa
|Delantero
|Feyenoord (Países Bajos)
|Riyad Mahrez
|Delantero
|Al-Ahli (Arabia Saudita)