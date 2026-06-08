La Selección de Argelia asume su participación internacional cobijada por una nómina que exuda ritmo europeo. Con el fútbol francés actuando como su gran caladero histórico de talento, el combinado de los “Zorros del Desierto” añade un poderoso e intenso contingente afincado en la Bundesliga alemana y la Eredivisie holandesa, junto a sus icónicos referentes en Medio Oriente. Su distribución de ligas se traza de la siguiente manera:

  • Ligue 1 (Francia): 5 jugadores.
  • Liga Belga (Jupiler Pro League): 4 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 3 jugadores.
  • Liga de los Países Bajos (Eredivisie): 2 jugadores.
  • Algerian Ligue Professionnelle 1 (Argelia): 2 jugadores.
  • Liga Profesional Saudí (Arabia Saudita): 2 jugadores.
  • LaLiga (España): 1 jugador.
  • Premier League (Inglaterra): 1 jugador.
  • Superliga de Suiza (Suiza): 1 jugador.
  • Liga de Túnez (Ligue Professionnelle 1): 1 jugador.
  • Qatar Stars League (Qatar): 1 jugador.
  • Base internacional / Ligas adicionales: 3 jugadores.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Luca Zidane Arquero Granada (España)
Oussama Benbot Arquero USM Alger (Argelia)
Melvin Mastil Arquero Paradou AC (Argelia)
Rafik Belghali Defensa KV Mechelen (Bélgica)
Samir Chergui Defensa USM Alger (Argelia)
Rayan Aït-Nouri Defensa Manchester City (Inglaterra)
Jaouen Hadjam Defensa Young Boys (Suiza)
Aissa Mandi Defensa Lille (Francia)
Ramy Bensebaïni Defensa Borussia Dortmund (Alemania)
Zineddine Belaïd Defensa Sint-Truiden (Bélgica)
Achref Abada Defensa MC Alger (Argelia)
Mohamed Amine Tougaï Defensa Espérance de Tunis (Túnez)
Nabil Bentaleb Mediocampista Lille (Francia)
Hicham Boudaoui Mediocampista Niza (Francia)
Houssem Aouar Mediocampista Al-Ittihad (Arabia Saudita)
Farès Chaïbi Mediocampista Eintracht Frankfurt (Alemania)
Ibrahim Maza Mediocampista Bayer Leverkusen (Alemania)
Yacine Titraoui Mediocampista Charleroi (Bélgica)
Ramiz Zerrouki Mediocampista Feyenoord (Países Bajos)
Mohamed Amine Amoura Delantero Wolfsburgo (Alemania)
Nadhir Benbouali Delantero Charleroi (Bélgica)
Adil Boulbina Delantero Al-Duhail (Qatar)
Farès Ghedjemis Delantero FCV Dender EH (Bélgica)
Amine Gouiri Delantero Olympique de Marsella (Francia)
Anis Hadj Moussa Delantero Feyenoord (Países Bajos)
Riyad Mahrez Delantero Al-Ahli (Arabia Saudita)

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