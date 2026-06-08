La Selección de Argentina defenderá sus colores con una plantilla que combina la jerarquía internacional de las principales ligas de la UEFA con el retorno estratégico de figuras históricas al circuito sudamericano. El Atlético de Madrid de España se consolida como el gran bastión de suministro de la “Albiceleste” para esta cita, complementado con figuras arraigadas en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • LaLaLiga (España): 7 jugadores.
  • Ligue 1 (Francia): 4 jugadores.
  • Premier League (Inglaterra): 4 jugadores.
  • Fútbol Argentino (Liga Profesional): 3 jugadores.
  • Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.
  • Serie A (Italia): 2 jugadores.
  • Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.
  • Bundesliga (Alemania): 1 jugador.
  • Brasileirão (Brasil): 1 jugador.
  • Base / Clubes adicionales: 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Emiliano Martínez Arquero Aston Villa (Inglaterra)
Gerónimo Rulli Arquero Olympique Marsella (Francia)
Juan Musso Arquero Atlético de Madrid (España)
Nahuel Molina Defensor Atlético de Madrid (España)
Gonzalo Montiel Defensor River Plate (Argentina)
Nicolás Tagliafico Defensor Olympique Lyon (Francia)
Facundo Medina Defensor Olympique Marsella (Francia)
Cristian Romero Defensor Tottenham (Inglaterra)
Nicolás Otamendi Defensor Benfica (Portugal)
Lisandro Martínez Defensor Manchester United (Inglaterra)
Leonardo Balerdi Defensor Olympique Marsella (Francia)
Leandro Paredes Mediocampista Boca Juniors (Argentina)
Enzo Fernández Mediocampista Chelsea (Inglaterra)
Alexis Mac Allister Mediocampista Liverpool (Inglaterra)
Rodrigo De Paul Mediocampista Inter Miami (Estados Unidos)
Giovani Lo Celso Mediocampista Betis (España)
Valentín Barco Mediocampista Racing de Estrasburgo (Francia)
Exequiel Palacios Mediocampista Bayer Leverkusen (Alemania)
Nicolás González Mediocampista Atlético de Madrid (España)
Thiago Almada Mediocampista Atlético de Madrid (España)
Nicolás Paz Mediocampista Como (Italia)
Giuliano Simeone Mediocampista Atlético de Madrid (España)
Julián Álvarez Delantero Atlético de Madrid (España)
Lionel Messi Delantero Inter Miami (Estados Unidos)
Lautaro Martínez Delantero Inter de Milán (Italia)
José Manuel López Delantero Palmeiras (Brasil)
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