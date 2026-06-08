La Selección de Argentina defenderá sus colores con una plantilla que combina la jerarquía internacional de las principales ligas de la UEFA con el retorno estratégico de figuras históricas al circuito sudamericano. El Atlético de Madrid de España se consolida como el gran bastión de suministro de la “Albiceleste” para esta cita, complementado con figuras arraigadas en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- LaLaLiga (España): 7 jugadores.
- Ligue 1 (Francia): 4 jugadores.
- Premier League (Inglaterra): 4 jugadores.
- Fútbol Argentino (Liga Profesional): 3 jugadores.
- Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.
- Serie A (Italia): 2 jugadores.
- Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.
- Bundesliga (Alemania): 1 jugador.
- Brasileirão (Brasil): 1 jugador.
- Base / Clubes adicionales: 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Emiliano Martínez
|Arquero
|Aston Villa (Inglaterra)
|Gerónimo Rulli
|Arquero
|Olympique Marsella (Francia)
|Juan Musso
|Arquero
|Atlético de Madrid (España)
|Nahuel Molina
|Defensor
|Atlético de Madrid (España)
|Gonzalo Montiel
|Defensor
|River Plate (Argentina)
|Nicolás Tagliafico
|Defensor
|Olympique Lyon (Francia)
|Facundo Medina
|Defensor
|Olympique Marsella (Francia)
|Cristian Romero
|Defensor
|Tottenham (Inglaterra)
|Nicolás Otamendi
|Defensor
|Benfica (Portugal)
|Lisandro Martínez
|Defensor
|Manchester United (Inglaterra)
|Leonardo Balerdi
|Defensor
|Olympique Marsella (Francia)
|Leandro Paredes
|Mediocampista
|Boca Juniors (Argentina)
|Enzo Fernández
|Mediocampista
|Chelsea (Inglaterra)
|Alexis Mac Allister
|Mediocampista
|Liverpool (Inglaterra)
|Rodrigo De Paul
|Mediocampista
|Inter Miami (Estados Unidos)
|Giovani Lo Celso
|Mediocampista
|Betis (España)
|Valentín Barco
|Mediocampista
|Racing de Estrasburgo (Francia)
|Exequiel Palacios
|Mediocampista
|Bayer Leverkusen (Alemania)
|Nicolás González
|Mediocampista
|Atlético de Madrid (España)
|Thiago Almada
|Mediocampista
|Atlético de Madrid (España)
|Nicolás Paz
|Mediocampista
|Como (Italia)
|Giuliano Simeone
|Mediocampista
|Atlético de Madrid (España)
|Julián Álvarez
|Delantero
|Atlético de Madrid (España)
|Lionel Messi
|Delantero
|Inter Miami (Estados Unidos)
|Lautaro Martínez
|Delantero
|Inter de Milán (Italia)
|José Manuel López
|Delantero
|Palmeiras (Brasil)