Grupo J: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Argentina? De la élite de Europa a los regresos locales: ¿En qué clubes y ligas juegan los convocados de Argentina para el Mundial 2026?

La Selección de Argentina defenderá sus colores con una plantilla que combina la jerarquía internacional de las principales ligas de la UEFA con el retorno estratégico de figuras históricas al circuito sudamericano. El Atlético de Madrid de España se consolida como el gran bastión de suministro de la “Albiceleste” para esta cita, complementado con figuras arraigadas en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

LaLaLiga (España): 7 jugadores.

7 jugadores. Ligue 1 (Francia): 4 jugadores.

4 jugadores. Premier League (Inglaterra): 4 jugadores.

4 jugadores. Fútbol Argentino (Liga Profesional): 3 jugadores.

3 jugadores. Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.

2 jugadores. Serie A (Italia): 2 jugadores.

2 jugadores. Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.

1 jugador. Bundesliga (Alemania): 1 jugador.

1 jugador. Brasileirão (Brasil): 1 jugador.

1 jugador. Base / Clubes adicionales: 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club