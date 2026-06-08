Grupo J: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Austria? Estilo Bundesliga y pilares en la Premier: ¿En qué clubes y ligas militan los convocados de Austria?

La Selección de Austria salta a la palestra luciendo un plantel sumamente moderno, intenso y vertical. Haciendo honor a su cercanía geopolítica y futbolística, la Bundesliga de Alemania es la espina dorsal absoluta de la convocatoria, controlando más de la mitad de las fichas de los dirigidos por Ralf Rangnick, respaldados por piezas estelares en España e Inglaterra. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

Bundesliga (Alemania): 13 jugadores.

13 jugadores. LaLiga (España): 2 jugadores.

2 jugadores. Premier League (Inglaterra): 2 jugadores.

2 jugadores. Austrian Bundesliga (Austria): 2 jugadores.

2 jugadores. Liga Checa (1. Liga): 1 jugador.

1 jugador. Superliga de Dinamarca (Superliga): 1 jugador.

1 jugador. Serie A (Italia): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.

1 jugador. Superliga de Serbia (Superliga): 1 jugador.

1 jugador. Liga de los Países Bajos (Eredivisie): 1 jugador.

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