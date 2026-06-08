La Selección de Austria salta a la palestra luciendo un plantel sumamente moderno, intenso y vertical. Haciendo honor a su cercanía geopolítica y futbolística, la Bundesliga de Alemania es la espina dorsal absoluta de la convocatoria, controlando más de la mitad de las fichas de los dirigidos por Ralf Rangnick, respaldados por piezas estelares en España e Inglaterra. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Bundesliga (Alemania): 13 jugadores.
  • LaLiga (España): 2 jugadores.
  • Premier League (Inglaterra): 2 jugadores.
  • Austrian Bundesliga (Austria): 2 jugadores.
  • Liga Checa (1. Liga): 1 jugador.
  • Superliga de Dinamarca (Superliga): 1 jugador.
  • Serie A (Italia): 1 jugador.
  • Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.
  • Superliga de Serbia (Superliga): 1 jugador.
  • Liga de los Países Bajos (Eredivisie): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Alexander Schlager Arquero Red Bull Salzburg (Austria)
Florian Wiegele Arquero Viktoria Plzeň (República Checa)
Patrick Pentz Arquero Brøndby IF (Dinamarca)
David Affengruber Defensor Elche (España)
Kevin Danso Defensor Tottenham (Inglaterra)
Stefan Posch Defensor Mainz 05 (Alemania)
David Alaba Defensor Real Madrid (España)
Philipp Lienhart Defensor Freiburg (Alemania)
Phillipp Mwene Defensor Mainz 05 (Alemania)
Alexander Prass Defensor Hoffenheim (Alemania)
Marco Friedl Defensor Werder Bremen (Alemania)
Michael Svoboda Defensor Venezia (Italia)
Xaver Schlager Mediocampista RB Leipzig (Alemania)
Nicolas Seiwald Mediocampista RB Leipzig (Alemania)
Marcel Sabitzer Mediocampista Borussia Dortmund (Alemania)
Florian Grillitsch Mediocampista Braga (Portugal)
Carney Chukwuemeka Mediocampista Borussia Dortmund (Alemania)
Romano Schmid Mediocampista Werder Bremen (Alemania)
Konrad Laimer Mediocampista Bayern Múnich (Alemania)
Patrick Wimmer Mediocampista Wolfsburgo (Alemania)
Paul Wanner Mediocampista PSV (Países Bajos)
Alessandro Schöpf Mediocampista Wolfsberger AC (Austria)
Marko Arnautovic Delantero Estrella Roja (Serbia)
Michael Gregoritsch Delantero Augsburgo (Alemania)
Sasa Kalajdzic Delantero LASK Linz (Austria)

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