La Selección de Austria salta a la palestra luciendo un plantel sumamente moderno, intenso y vertical. Haciendo honor a su cercanía geopolítica y futbolística, la Bundesliga de Alemania es la espina dorsal absoluta de la convocatoria, controlando más de la mitad de las fichas de los dirigidos por Ralf Rangnick, respaldados por piezas estelares en España e Inglaterra. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Bundesliga (Alemania): 13 jugadores.
- LaLiga (España): 2 jugadores.
- Premier League (Inglaterra): 2 jugadores.
- Austrian Bundesliga (Austria): 2 jugadores.
- Liga Checa (1. Liga): 1 jugador.
- Superliga de Dinamarca (Superliga): 1 jugador.
- Serie A (Italia): 1 jugador.
- Liga de Portugal (Primeira Liga): 1 jugador.
- Superliga de Serbia (Superliga): 1 jugador.
- Liga de los Países Bajos (Eredivisie): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Alexander Schlager
|Arquero
|Red Bull Salzburg (Austria)
|Florian Wiegele
|Arquero
|Viktoria Plzeň (República Checa)
|Patrick Pentz
|Arquero
|Brøndby IF (Dinamarca)
|David Affengruber
|Defensor
|Elche (España)
|Kevin Danso
|Defensor
|Tottenham (Inglaterra)
|Stefan Posch
|Defensor
|Mainz 05 (Alemania)
|David Alaba
|Defensor
|Real Madrid (España)
|Philipp Lienhart
|Defensor
|Freiburg (Alemania)
|Phillipp Mwene
|Defensor
|Mainz 05 (Alemania)
|Alexander Prass
|Defensor
|Hoffenheim (Alemania)
|Marco Friedl
|Defensor
|Werder Bremen (Alemania)
|Michael Svoboda
|Defensor
|Venezia (Italia)
|Xaver Schlager
|Mediocampista
|RB Leipzig (Alemania)
|Nicolas Seiwald
|Mediocampista
|RB Leipzig (Alemania)
|Marcel Sabitzer
|Mediocampista
|Borussia Dortmund (Alemania)
|Florian Grillitsch
|Mediocampista
|Braga (Portugal)
|Carney Chukwuemeka
|Mediocampista
|Borussia Dortmund (Alemania)
|Romano Schmid
|Mediocampista
|Werder Bremen (Alemania)
|Konrad Laimer
|Mediocampista
|Bayern Múnich (Alemania)
|Patrick Wimmer
|Mediocampista
|Wolfsburgo (Alemania)
|Paul Wanner
|Mediocampista
|PSV (Países Bajos)
|Alessandro Schöpf
|Mediocampista
|Wolfsberger AC (Austria)
|Marko Arnautovic
|Delantero
|Estrella Roja (Serbia)
|Michael Gregoritsch
|Delantero
|Augsburgo (Alemania)
|Sasa Kalajdzic
|Delantero
|LASK Linz (Austria)