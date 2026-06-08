La Selección de Jordania acude a la gran fiesta del balompié mundial presentando una nómina unificada cuya principal fortaleza radica en la sincronía táctica de su circuito doméstico. Con los colosos Al-Hussein y Al-Wehdat acaparando la inmensa mayoría de las plazas, el conjunto asiático añade selectas y muy valiosas piezas de exportación que compiten en ligas de Medio Oriente y Europa occidental. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Jordan League (Jordania): 20 jugadores.
  • Qatar Stars League / Segunda (Qatar): 2 jugadores.
  • Liga de Malasia (Super League): 2 jugadores.
  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
  • K League 1 (Corea del Sur): 1 jugador.
  • Base / Bajas federativas adicionales: 1 jugador (Ibrahim Sabra).

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Yazeed Abu Layla Arquero Al-Hussein (Jordania)
Abdullah Al-Fakhouri Arquero Al-Wehdat (Jordania)
Noor Bani Atiyah Arquero Al-Faisaly (Jordania)
Abdallah Nasib Defensor Al-Hussein (Jordania)
Saeed Al-Rosan Defensor Al-Faisaly (Jordania)
Yazan Al-Arab Defensor FC Seoul (Corea del Sur)
Saleem Obaid Defensor Al-Wehdat (Jordania)
Noor Al-Rawabdeh Defensor Selangor (Malasia)
Mohammad Abu Hasheesh Defensor Al-Wehdat (Jordania)
Mohammad Abu Taha Defensor Al-Hussein (Jordania)
Anas Bani Yaseen Defensor Al-Faisaly (Jordania)
Ehsan Haddad Defensor Al-Faisaly (Jordania)
Husam Abu Al-Dahab Defensor Al-Wehdat (Jordania)
Mohammad Abu Al-Nadi Defensor Selangor (Malasia)
Odeh Al-Fakhouri Mediocampista Al-Hussein (Jordania)
Mahmoud Al-Mardi Mediocampista Al-Hussein (Jordania)
Mohammad Al-Daoud Mediocampista Al-Wehdat (Jordania)
Amer Jamous Mediocampista Al-Wehdat (Jordania)
Rajaei Ayed Mediocampista Al-Hussein (Jordania)
Ibrahim Saadeh Mediocampista Al-Hussein (Jordania)
Nizar Al-Rashdan Mediocampista Qatar SC (Qatar)
Ali Olwan Delantero Al-Sailiya (Qatar)
Ali Azaizeh Delantero Al-Hussein (Jordania)
Mohammad Abu Zraiq Delantero Raja Casablanca (Marruecos / Periférico)
Mousa Al-Tamari Delantero Rennes (Francia)

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