La Selección de Jordania acude a la gran fiesta del balompié mundial presentando una nómina unificada cuya principal fortaleza radica en la sincronía táctica de su circuito doméstico. Con los colosos Al-Hussein y Al-Wehdat acaparando la inmensa mayoría de las plazas, el conjunto asiático añade selectas y muy valiosas piezas de exportación que compiten en ligas de Medio Oriente y Europa occidental. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Jordan League (Jordania): 20 jugadores.
- Qatar Stars League / Segunda (Qatar): 2 jugadores.
- Liga de Malasia (Super League): 2 jugadores.
- Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
- K League 1 (Corea del Sur): 1 jugador.
- Base / Bajas federativas adicionales: 1 jugador (Ibrahim Sabra).
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Yazeed Abu Layla
|Arquero
|Al-Hussein (Jordania)
|Abdullah Al-Fakhouri
|Arquero
|Al-Wehdat (Jordania)
|Noor Bani Atiyah
|Arquero
|Al-Faisaly (Jordania)
|Abdallah Nasib
|Defensor
|Al-Hussein (Jordania)
|Saeed Al-Rosan
|Defensor
|Al-Faisaly (Jordania)
|Yazan Al-Arab
|Defensor
|FC Seoul (Corea del Sur)
|Saleem Obaid
|Defensor
|Al-Wehdat (Jordania)
|Noor Al-Rawabdeh
|Defensor
|Selangor (Malasia)
|Mohammad Abu Hasheesh
|Defensor
|Al-Wehdat (Jordania)
|Mohammad Abu Taha
|Defensor
|Al-Hussein (Jordania)
|Anas Bani Yaseen
|Defensor
|Al-Faisaly (Jordania)
|Ehsan Haddad
|Defensor
|Al-Faisaly (Jordania)
|Husam Abu Al-Dahab
|Defensor
|Al-Wehdat (Jordania)
|Mohammad Abu Al-Nadi
|Defensor
|Selangor (Malasia)
|Odeh Al-Fakhouri
|Mediocampista
|Al-Hussein (Jordania)
|Mahmoud Al-Mardi
|Mediocampista
|Al-Hussein (Jordania)
|Mohammad Al-Daoud
|Mediocampista
|Al-Wehdat (Jordania)
|Amer Jamous
|Mediocampista
|Al-Wehdat (Jordania)
|Rajaei Ayed
|Mediocampista
|Al-Hussein (Jordania)
|Ibrahim Saadeh
|Mediocampista
|Al-Hussein (Jordania)
|Nizar Al-Rashdan
|Mediocampista
|Qatar SC (Qatar)
|Ali Olwan
|Delantero
|Al-Sailiya (Qatar)
|Ali Azaizeh
|Delantero
|Al-Hussein (Jordania)
|Mohammad Abu Zraiq
|Delantero
|Raja Casablanca (Marruecos / Periférico)
|Mousa Al-Tamari
|Delantero
|Rennes (Francia)