Grupo K: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Colombia? Cifras cafeteras de récord: La histórica cotización de Colombia y el boom del bávaro Luis Díaz.

La Selección de Colombia vive el período de mayor bonanza y estabilidad financiera de su historia contemporánea, presentándose a la gran cita mundialista con números de mercado inéditos impulsados por sus figuras de exportación a las ligas top.

Valor total estimado de la plantilla: €315.80 millones de euros.

El Rey de los Millones Cafeteros: El extremo estrella del Bayern Múnich de Alemania, Luis Díaz, rompe todos los parámetros económicos de su país. Con una tasación bursátil fija de €75.00 millones de euros, es el estandarte absoluto de la escuadra.

El podio de la Premier League y Portugal: El volante defensivo Jefferson Lerma (Crystal Palace) se adjudica la segunda plaza financiera cotizando en unos competitivos €25.00 millones, mientras que la gran sensación del mediocampo, Richard Ríos, tras su multimillonario traspaso al Benfica luso, amarra el tercer peldaño tasado en unos espectaculares €22.00 millones.

La paradoja de los extremos geográficos: Mientras que el defensor Daniel Muñoz (Crystal Palace) echa mano de su gran cartel en Inglaterra cotizando en €18.00 millones, el histórico capitán y enganche James Rodríguez (Minnesota United de la MLS) ostenta una valoración madura de €3.50 millones debido a su longevidad, reflejando que la magia y la jerarquía no siempre se traducen en millones de Transfermarkt.

Extremo inferior: El legendario arquero David Ospina (Atlético Nacional), a sus 37 años, cierra el listado nacional con un valor comercial de apenas €500 mil euros.

El panorama económico del Grupo K exhibe una de las polarizaciones más profundas de la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Portugal con una colosal plantilla valorada en €945.50 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su zaguero Rúben Dias (€80.00M) y el extremo Rafael Leão (€75.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Colombia (€315.80 millones), escuadra de los Cafeteros que presume del masivo cartel de su astro del Bayern Múnich, Luis Díaz (€75.00M), y la inyección comercial de Richard Ríos (€22.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de la RD Congo (€78.40 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy competitivo impulsado por el delantero del Newcastle, Yoane Wissa (€28.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Uzbekistán (€38.15 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta veinticinco veces menos que el combinado luso y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov (€15.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico colombiano y la tremenda resistencia física de los congoleños prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.