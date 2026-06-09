Grupo K: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Portugal? La bolsa de Lisboa: El estratosférico valor de Portugal y las súper élites industriales en el 2026.

La Selección Lusa se presenta a la Copa del Mundo rompiendo por completo los registros financieros de su sector, exhibiendo una de las nóminas más rutilantes, costosas y profundas de toda la competencia global.

Valor total estimado de la plantilla: €945.50 millones de euros.

El Rey del Monedero Luso: El excelso defensor central del Manchester City, Rúben Dias, lidera de manera imperial las finanzas nacionales ostentando una imponente valoración de mercado de €80.00 millones.

El podio de las súper élites de la Premier y la Serie A: El ataque y la zaga de Roberto Martínez cotizan en lo más alto de la industria. El extremo Rafael Leão (Milan) amarra el segundo puesto tasado en €75.00 millones, mientras que el capitán Bruno Fernandes (Manchester United) y el volante Vitinha (PSG) comparten el tercer peldaño bursátil con €70.00 millones cada uno.

La paradoja de las leyendas de Arabia Saudita: Un caso fascinante para el análisis ocurre con Cristiano Ronaldo y João Félix (ambos en el Al Nassr), junto a João Cancelo y Rúben Neves (Al Hilal). Pese a que perciben los salarios e ingresos comerciales más descomunales de toda la delegación portuguesa, la madurez en sus carnés de identidad y el microclima bursátil árabe sitúan sus costos de mercado en Transfermarkt en un rango maduro de entre €15.00M y €28.00M, siendo superados nominalmente por jóvenes promesas como João Neves (€55.00M en el PSG) o Gonçalo Inácio (€45.00M).

El panorama económico del Grupo K exhibe una de las polarizaciones más profundas de la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Portugal con una colosal plantilla valorada en €945.50 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su zaguero Rúben Dias (€80.00M) y el extremo Rafael Leão (€75.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Colombia (€315.80 millones), escuadra de los Cafeteros que presume del masivo cartel de su astro del Bayern Múnich, Luis Díaz (€75.00M), y la inyección comercial de Richard Ríos (€22.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de la RD Congo (€78.40 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy competitivo impulsado por el delantero del Newcastle, Yoane Wissa (€28.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Uzbekistán (€38.15 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta veinticinco veces menos que el combinado luso y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov (€15.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico colombiano y la tremenda resistencia física de los congoleños prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.