Grupo K: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Uzbekistán? Moneda de Taskent: El modesto presupuesto de Uzbekistán ante el monopolio del City Abdukodir Khusanov.

La Selección de Uzbekistán asume su participación mundialista exhibiendo el presupuesto más discreto y austero de toda la zona, operando bajo un panorama bursátil que encuentra su única y gran excepción en la Premier League inglesa.

Valor total estimado de la plantilla: €38.15 millones de euros.

El Rey de los Millones de la Bolsa Asiática: El espigado y jovencísimo defensor central del Manchester City, Abdukodir Khusanov, rompe de forma absoluta todos los parámetros de su país. Tasado en unos impresionantes €15.00 millones de euros bajo la disciplina de Pep Guardiola, él solo representa el 40% del valor total de toda su selección.

El podio de persecución local: El talentoso mediapunta Abbosbek Fayzullaev (İstanbul Başakşehir de Turquía) se queda con la segunda plaza económica tasado en €6.50 millones, mientras que el atacante histórico Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir) amarra el tercer peldaño bursátil con €4.00 millones.

El abismo de la Superliga local: Descontando a sus tres legionarios de élite, las restantes 23 piezas de la delegación uzbeka (pertenecientes al Nasaf Qarshi o el Neftchi Fergana) promedian valores comerciales sumamente bajos, moviéndose estrictamente en un rango de entre €200 mil y €500 mil de euros. Es la Cenicienta del monedero en la zona.

El panorama económico del Grupo K exhibe una de las polarizaciones más profundas de la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Portugal con una colosal plantilla valorada en €945.50 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su zaguero Rúben Dias (€80.00M) y el extremo Rafael Leão (€75.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Colombia (€315.80 millones), escuadra de los Cafeteros que presume del masivo cartel de su astro del Bayern Múnich, Luis Díaz (€75.00M), y la inyección comercial de Richard Ríos (€22.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de la RD Congo (€78.40 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy competitivo impulsado por el delantero del Newcastle, Yoane Wissa (€28.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Uzbekistán (€38.15 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta veinticinco veces menos que el combinado luso y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov (€15.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico colombiano y la tremenda resistencia física de los congoleños prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.