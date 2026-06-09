Grupo K: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección República Democrática del Congo? Presupuesto de los Leopardos: El compacto valor de la RD Congo y el impacto bursátil de Yoane Wissa.

La Selección de la República Democrática del Congo acude al máximo escenario del fútbol operando bajo una realidad presupuestaria sumamente compacta, careciendo de las billeteras rutilantes de los gigantes, pero exhibiendo una cotización respetable.

Valor total estimado de la plantilla: €78.40 millones de euros.

El dueño absoluto de las finanzas: El delantero del Newcastle United de Inglaterra, Yoane Wissa, lidera ampliamente el monedero de los Leopardos. Tasado en unos imponentes €28.00 millones de euros, él solo representa más de la tercera parte del costo total de toda su selección.

El podio bursátil británico: El lateral derecho Aaron Wan-Bissaka (West Ham) se adjudica el segundo escalón financiero cotizando en €18.00 millones, mientras que el experimentado central Chancel Mbemba (LOSC Lille) amarra el tercer lugar tasado en €8.50 millones.

Curiosidad del abismo periférico: Descontando a sus tres estrellas principales fogueadas en la Premier e Inglaterra, la inmensa mayoría de la plantilla congoleña (militando en ligas de Chipre, Grecia o Armenia) promedia un costo estricto de mercado de entre €400 mil y €850 mil de euros, reflejando un combinado obrero de bajo perfil comercial.

El panorama económico del Grupo K exhibe una de las polarizaciones más profundas de la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Portugal con una colosal plantilla valorada en €945.50 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su zaguero Rúben Dias (€80.00M) y el extremo Rafael Leão (€75.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Colombia (€315.80 millones), escuadra de los Cafeteros que presume del masivo cartel de su astro del Bayern Múnich, Luis Díaz (€75.00M), y la inyección comercial de Richard Ríos (€22.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de la RD Congo (€78.40 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy competitivo impulsado por el delantero del Newcastle, Yoane Wissa (€28.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Uzbekistán (€38.15 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta veinticinco veces menos que el combinado luso y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov (€15.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico colombiano y la tremenda resistencia física de los congoleños prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.