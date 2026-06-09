La Selección de Colombia se presenta en el certamen mundialista amparada por un bloque sumamente competitivo bajo el mando táctico de Néstor Lorenzo. El conjunto de los Cafeteros ha diseñado un mapa geográfico muy rico que extrae a sus principales baluartes de la Premier League y las cinco grandes ligas europeas, complementado con un poderoso pelotón que milita en las exigentes e intensas ligas de Argentina, Brasil, México y la MLS. Su distribución de ligas queda estructurada así:

  • Fútbol Inglés (Premier League / Championship): 4 jugadores.
  • LaLiga / Segunda División (España): 3 jugadores.
  • Liga MX (México): 3 jugadores.
  • Fútbol Argentino (Liga Profesional): 4 jugadores.
  • Brasileirão (Brasil): 3 jugadores.
  • Liga de Portugal (Primeira Liga): 2 jugadores.
  • Serie A (Italia): 1 jugador.
  • Süper Lig (Turquía): 1 jugador.
  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
  • Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
  • Major League Soccer (Estados Unidos): 1 jugador.
  • Fútbol Colombiano (Liga Dimayor): 2 jugadores.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
David Ospina Arquero Atlético Nacional (Colombia)
Camilo Vargas Arquero Atlas FC (México)
Álvaro Montero Arquero Vélez Sarsfield (Argentina)
Jhon Lucumí Defensor Bologna (Italia)
Davinson Sánchez Defensor Galatasaray (Turquía)
Yerry Mina Defensor Cagliari (Italia)
Willer Ditta Defensor Cruz Azul (México)
Daniel Muñoz Defensor Crystal Palace (Inglaterra)
Santiago Arias Defensor Independiente (Argentina)
Johan Mojica Defensor Mallorca (España)
Deiver Machado Defensor Nantes (Francia)
Richard Ríos Mediocampista Benfica (Portugal)
Jefferson Lerma Mediocampista Crystal Palace (Inglaterra)
Kevin Castaño Mediocampista River Plate (Argentina)
Gustavo Puerta Mediocampista Racing de Santander (España)
Juan Portilla Mediocampista Athletico Paranaense (Brasil)
Juan Fernando Quintero Mediocampista River Plate (Argentina)
Jhon Arias Mediocampista Palmeiras (Brasil)
Jorge Carrascal Mediocampista Flamengo (Brasil)
James Rodríguez Mediocampista Minnesota United (Estados Unidos)
Luis Díaz Delantero Bayern Múnich (Alemania)
Luis Suárez Delantero Sporting CP (Portugal)
Jhon Córdoba Delantero FC Krasnodar (Rusia)
Andrés Gómez Delantero Vasco da Gama (Brasil)
Cucho Hernández Delantero Real Betis (España)
Jaminton Campaz Delantero Rosario Central (Argentina)

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