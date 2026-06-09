La Selección de Colombia se presenta en el certamen mundialista amparada por un bloque sumamente competitivo bajo el mando táctico de Néstor Lorenzo. El conjunto de los Cafeteros ha diseñado un mapa geográfico muy rico que extrae a sus principales baluartes de la Premier League y las cinco grandes ligas europeas, complementado con un poderoso pelotón que milita en las exigentes e intensas ligas de Argentina, Brasil, México y la MLS. Su distribución de ligas queda estructurada así:
- Fútbol Inglés (Premier League / Championship): 4 jugadores.
- LaLiga / Segunda División (España): 3 jugadores.
- Liga MX (México): 3 jugadores.
- Fútbol Argentino (Liga Profesional): 4 jugadores.
- Brasileirão (Brasil): 3 jugadores.
- Liga de Portugal (Primeira Liga): 2 jugadores.
- Serie A (Italia): 1 jugador.
- Süper Lig (Turquía): 1 jugador.
- Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
- Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
- Major League Soccer (Estados Unidos): 1 jugador.
- Fútbol Colombiano (Liga Dimayor): 2 jugadores.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|David Ospina
|Arquero
|Atlético Nacional (Colombia)
|Camilo Vargas
|Arquero
|Atlas FC (México)
|Álvaro Montero
|Arquero
|Vélez Sarsfield (Argentina)
|Jhon Lucumí
|Defensor
|Bologna (Italia)
|Davinson Sánchez
|Defensor
|Galatasaray (Turquía)
|Yerry Mina
|Defensor
|Cagliari (Italia)
|Willer Ditta
|Defensor
|Cruz Azul (México)
|Daniel Muñoz
|Defensor
|Crystal Palace (Inglaterra)
|Santiago Arias
|Defensor
|Independiente (Argentina)
|Johan Mojica
|Defensor
|Mallorca (España)
|Deiver Machado
|Defensor
|Nantes (Francia)
|Richard Ríos
|Mediocampista
|Benfica (Portugal)
|Jefferson Lerma
|Mediocampista
|Crystal Palace (Inglaterra)
|Kevin Castaño
|Mediocampista
|River Plate (Argentina)
|Gustavo Puerta
|Mediocampista
|Racing de Santander (España)
|Juan Portilla
|Mediocampista
|Athletico Paranaense (Brasil)
|Juan Fernando Quintero
|Mediocampista
|River Plate (Argentina)
|Jhon Arias
|Mediocampista
|Palmeiras (Brasil)
|Jorge Carrascal
|Mediocampista
|Flamengo (Brasil)
|James Rodríguez
|Mediocampista
|Minnesota United (Estados Unidos)
|Luis Díaz
|Delantero
|Bayern Múnich (Alemania)
|Luis Suárez
|Delantero
|Sporting CP (Portugal)
|Jhon Córdoba
|Delantero
|FC Krasnodar (Rusia)
|Andrés Gómez
|Delantero
|Vasco da Gama (Brasil)
|Cucho Hernández
|Delantero
|Real Betis (España)
|Jaminton Campaz
|Delantero
|Rosario Central (Argentina)