Grupo K: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Colombia? Estrellas en Europa y la mística del Brasileirão: ¿En qué clubes juegan los convocados de Colombia?

La Selección de Colombia se presenta en el certamen mundialista amparada por un bloque sumamente competitivo bajo el mando táctico de Néstor Lorenzo. El conjunto de los Cafeteros ha diseñado un mapa geográfico muy rico que extrae a sus principales baluartes de la Premier League y las cinco grandes ligas europeas, complementado con un poderoso pelotón que milita en las exigentes e intensas ligas de Argentina, Brasil, México y la MLS. Su distribución de ligas queda estructurada así:

Fútbol Inglés (Premier League / Championship): 4 jugadores.

4 jugadores. LaLiga / Segunda División (España): 3 jugadores.

3 jugadores. Liga MX (México): 3 jugadores.

3 jugadores. Fútbol Argentino (Liga Profesional): 4 jugadores.

4 jugadores. Brasileirão (Brasil): 3 jugadores.

3 jugadores. Liga de Portugal (Primeira Liga): 2 jugadores.

2 jugadores. Serie A (Italia): 1 jugador.

1 jugador. Süper Lig (Turquía): 1 jugador.

1 jugador. Ligue 1 (Francia): 1 jugador.

1 jugador. Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.

1 jugador. Major League Soccer (Estados Unidos): 1 jugador.

1 jugador. Fútbol Colombiano (Liga Dimayor): 2 jugadores.

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