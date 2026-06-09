La Selección de Portugal encarará la Copa del Mundo 2026 bajo la dirección de Roberto Martínez con una de las nóminas más profundas, dinámicas y valoradas del planeta. Como ha sido la constante en los últimos años, la Premier League de Inglaterra ejerce como el principal centro de operaciones de las figuras lusos, perfectamente complementada por el poderoso núcleo local (Sporting CP, Porto y Benfica) y las multimillonarias incorporaciones en la Saudi Pro League. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Premier League (Inglaterra): 8 jugadores.
  • Jupiler Pro League / Liga de Portugal (Local): 6 jugadores.
  • Liga Profesional Saudí (Arabia Saudita): 4 jugadores.
  • Ligue 1 (Francia): 4 jugadores.
  • LaLiga (España): 3 jugadores.
  • Serie A (Italia): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Diogo Costa Arquero FC Porto (Portugal)
Rui Silva Arquero Sporting CP (Portugal)
José Sá Arquero Wolverhampton (Inglaterra)
Matheus Nunes Defensor Manchester City (Inglaterra)
Diogo Dalot Defensor Manchester United (Inglaterra)
Nélson Semedo Defensor Wolverhampton (Inglaterra)
João Cancelo Defensor Al Hilal (Arabia Saudita)
Rúben Dias Defensor Manchester City (Inglaterra)
Gonçalo Inácio Defensor Sporting CP (Portugal)
Tomás Araújo Defensor Benfica (Portugal)
Renato Veiga Defensor Villarreal (España)
Nuno Mendes Defensor PSG (Francia)
Samu Costa Mediocampista Mallorca (España)
Rúben Neves Mediocampista Al Hilal (Arabia Saudita)
Vitinha Mediocampista PSG (Francia)
João Neves Mediocampista PSG (Francia)
Bruno Fernandes Mediocampista Manchester United (Inglaterra)
Bernardo Silva Mediocampista Manchester City (Inglaterra)
Rafael Leão Delantero Milan (Italia)
Francisco Conceição Delantero Juventus (Italia)
Pedro Neto Delantero Chelsea (Inglaterra)
Trincão Delantero Sporting CP (Portugal)
João Félix Delantero Al Nassr (Arabia Saudita)
Gonçalo Guedes Delantero Wolverhampton (Inglaterra)
Gonçalo Ramos Delantero PSG (Francia)
Cristiano Ronaldo Delantero Al Nassr (Arabia Saudita)

BRUNO FERNANDES CONVOCADOS PORTUGAL CRISTIANO RONALDO GRUPO K MUNDIAL 2026 PREMIER LEAGUE RAFAEL LEÃO ROBERTO MARTINEZ SAUDI PRO LEAGUE SELECCION DE PORTUGAL