La Selección de Portugal encarará la Copa del Mundo 2026 bajo la dirección de Roberto Martínez con una de las nóminas más profundas, dinámicas y valoradas del planeta. Como ha sido la constante en los últimos años, la Premier League de Inglaterra ejerce como el principal centro de operaciones de las figuras lusos, perfectamente complementada por el poderoso núcleo local (Sporting CP, Porto y Benfica) y las multimillonarias incorporaciones en la Saudi Pro League. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Premier League (Inglaterra): 8 jugadores.
- Jupiler Pro League / Liga de Portugal (Local): 6 jugadores.
- Liga Profesional Saudí (Arabia Saudita): 4 jugadores.
- Ligue 1 (Francia): 4 jugadores.
- LaLiga (España): 3 jugadores.
- Serie A (Italia): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Diogo Costa
|Arquero
|FC Porto (Portugal)
|Rui Silva
|Arquero
|Sporting CP (Portugal)
|José Sá
|Arquero
|Wolverhampton (Inglaterra)
|Matheus Nunes
|Defensor
|Manchester City (Inglaterra)
|Diogo Dalot
|Defensor
|Manchester United (Inglaterra)
|Nélson Semedo
|Defensor
|Wolverhampton (Inglaterra)
|João Cancelo
|Defensor
|Al Hilal (Arabia Saudita)
|Rúben Dias
|Defensor
|Manchester City (Inglaterra)
|Gonçalo Inácio
|Defensor
|Sporting CP (Portugal)
|Tomás Araújo
|Defensor
|Benfica (Portugal)
|Renato Veiga
|Defensor
|Villarreal (España)
|Nuno Mendes
|Defensor
|PSG (Francia)
|Samu Costa
|Mediocampista
|Mallorca (España)
|Rúben Neves
|Mediocampista
|Al Hilal (Arabia Saudita)
|Vitinha
|Mediocampista
|PSG (Francia)
|João Neves
|Mediocampista
|PSG (Francia)
|Bruno Fernandes
|Mediocampista
|Manchester United (Inglaterra)
|Bernardo Silva
|Mediocampista
|Manchester City (Inglaterra)
|Rafael Leão
|Delantero
|Milan (Italia)
|Francisco Conceição
|Delantero
|Juventus (Italia)
|Pedro Neto
|Delantero
|Chelsea (Inglaterra)
|Trincão
|Delantero
|Sporting CP (Portugal)
|João Félix
|Delantero
|Al Nassr (Arabia Saudita)
|Gonçalo Guedes
|Delantero
|Wolverhampton (Inglaterra)
|Gonçalo Ramos
|Delantero
|PSG (Francia)
|Cristiano Ronaldo
|Delantero
|Al Nassr (Arabia Saudita)