La Selección de la República Democrática del Congo afronta el certamen mundialista amparada por un bloque netamente internacional fogueado en el viejo continente. Con el fútbol francés e inglés actuando como sus principales motores y suministradores de talento, el conjunto de los Leopardos añade interesantes piezas en el mercado del Golfo y ligas de segundo orden en Europa. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Fútbol Francés (Ligue 1 / Ligue 2): 7 jugadores.
  • Fútbol Inglés (Premier League / Championship): 4 jugadores.
  • LaLiga (España): 3 jugadores.
  • Liga de Grecia (Superliga): 2 jugadores.
  • Liga de Chipre (Primera División): 2 jugadores.
  • Liga Belga (Jupiler Pro League): 2 jugadores.
  • Süper Lig (Turquía): 1 jugador.
  • Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
  • Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
  • Liga de Egipto (Egyptian Premier League): 1 jugador.
  • UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos): 1 jugador.
  • Liga de Armenia (Liga Premier): 1 jugador.
  • Serie A (Italia): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Lionel Mpasi Arquero AC Le Havre (Francia)
Timothy Fayulu Arquero FC Noah (Armenia)
Matthieu Epolo Arquero Standard de Lieja (Bélgica)
Chancel Mbemba Defensor LOSC Lille (Francia)
Axel Tuanzebe Defensor Burnley FC (Inglaterra)
Steve Kapuadi Defensor Widzew Łódź (Polonia)
Dylan Batubinsika Defensor AEL Larissa (Grecia)
Aaron Wan-Bissaka Defensor West Ham United (Inglaterra)
Gédéon Kalulu Defensor Aris Limassol (Chipre)
Arthur Masuaku Defensor RC Lens (Francia)
Joris Kayembe Defensor KRC Genk (Bélgica)
Noah Sadiki Mediocampista Sunderland AFC (Inglaterra)
Charles Pickel Mediocampista RCD Espanyol (España)
Samuel Moutoussamy Mediocampista Atromitos FC (Grecia)
Ngal’ayel Mukau Mediocampista LOSC Lille (Francia)
Edo Kayembe Mediocampista Watford FC (Inglaterra)
Nathanael Mbuku Mediocampista Montpellier HSC (Francia)
Brian Cipenga Mediocampista CD Castellón (España)
Gaël Kakuta Mediocampista AEL Limassol (Chipre)
Meschack Elía Mediocampista Alanyaspor (Turquía)
Théo Bongonda Mediocampista Spartak Moscú (Rusia)
Aaron Tshibola Mediocampista Kilmarnock FC (Escocia)
Cédric Bakambu Delantero Real Betis (España)
Yoane Wissa Delantero Newcastle United (Inglaterra)
Fiston Kalala Mayele Delantero Pyramids FC (Egipto)
Simon Banza Delantero Al-Jazira Club (EAU)

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