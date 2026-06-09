La Selección de la República Democrática del Congo afronta el certamen mundialista amparada por un bloque netamente internacional fogueado en el viejo continente. Con el fútbol francés e inglés actuando como sus principales motores y suministradores de talento, el conjunto de los Leopardos añade interesantes piezas en el mercado del Golfo y ligas de segundo orden en Europa. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Fútbol Francés (Ligue 1 / Ligue 2): 7 jugadores.
- Fútbol Inglés (Premier League / Championship): 4 jugadores.
- LaLiga (España): 3 jugadores.
- Liga de Grecia (Superliga): 2 jugadores.
- Liga de Chipre (Primera División): 2 jugadores.
- Liga Belga (Jupiler Pro League): 2 jugadores.
- Süper Lig (Turquía): 1 jugador.
- Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
- Scottish Premiership (Escocia): 1 jugador.
- Liga de Egipto (Egyptian Premier League): 1 jugador.
- UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos): 1 jugador.
- Liga de Armenia (Liga Premier): 1 jugador.
- Serie A (Italia): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Lionel Mpasi
|Arquero
|AC Le Havre (Francia)
|Timothy Fayulu
|Arquero
|FC Noah (Armenia)
|Matthieu Epolo
|Arquero
|Standard de Lieja (Bélgica)
|Chancel Mbemba
|Defensor
|LOSC Lille (Francia)
|Axel Tuanzebe
|Defensor
|Burnley FC (Inglaterra)
|Steve Kapuadi
|Defensor
|Widzew Łódź (Polonia)
|Dylan Batubinsika
|Defensor
|AEL Larissa (Grecia)
|Aaron Wan-Bissaka
|Defensor
|West Ham United (Inglaterra)
|Gédéon Kalulu
|Defensor
|Aris Limassol (Chipre)
|Arthur Masuaku
|Defensor
|RC Lens (Francia)
|Joris Kayembe
|Defensor
|KRC Genk (Bélgica)
|Noah Sadiki
|Mediocampista
|Sunderland AFC (Inglaterra)
|Charles Pickel
|Mediocampista
|RCD Espanyol (España)
|Samuel Moutoussamy
|Mediocampista
|Atromitos FC (Grecia)
|Ngal’ayel Mukau
|Mediocampista
|LOSC Lille (Francia)
|Edo Kayembe
|Mediocampista
|Watford FC (Inglaterra)
|Nathanael Mbuku
|Mediocampista
|Montpellier HSC (Francia)
|Brian Cipenga
|Mediocampista
|CD Castellón (España)
|Gaël Kakuta
|Mediocampista
|AEL Limassol (Chipre)
|Meschack Elía
|Mediocampista
|Alanyaspor (Turquía)
|Théo Bongonda
|Mediocampista
|Spartak Moscú (Rusia)
|Aaron Tshibola
|Mediocampista
|Kilmarnock FC (Escocia)
|Cédric Bakambu
|Delantero
|Real Betis (España)
|Yoane Wissa
|Delantero
|Newcastle United (Inglaterra)
|Fiston Kalala Mayele
|Delantero
|Pyramids FC (Egipto)
|Simon Banza
|Delantero
|Al-Jazira Club (EAU)