La Selección de Uzbekistán desembarca en el gran escenario internacional valiéndose de una nómina unificada que confía el grueso de su estructura táctica a los clubes tradicionales de su torneo doméstico. Con el Nasaf Qarshi y el Navbahor dominando la convocatoria, el conjunto asiático añade interesantes y sumamente competitivas piezas de exportación afincadas en Turquía, los Emiratos Árabes e Irán, coronados por una joya en la Premier League inglesa. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Uzbekistan Super League (Uzbekistán): 16 jugadores.
  • UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos): 3 jugadores.
  • Iran Pro League (Irán): 3 jugadores.
  • Süper Lig (Turquía): 2 jugadores.
  • Premier League (Inglaterra): 1 jugador.
  • Base / Clubes locales adicionales: 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
O‘tkir Yusupov Arquero Navbahor Namangan (Uzbekistán)
Botirali Ergashev Arquero Neftchi Fergana (Uzbekistán)
Abduvohid Ne’matov Arquero Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
Abdukodir Khusanov Defensor Manchester City (Inglaterra)
Hojiakbar Alijonov Defensor Pakhtakor (Uzbekistán)
Farruh Sayfiyev Defensor Neftchi Fergana (Uzbekistán)
Rustam Ashurmatov Defensor Esteghlal (Irán)
Sherzod Nasrullaev Defensor Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
Umar Eshmurodov Defensor Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
Avazbek O‘lmasaliev Defensor AGMK (Uzbekistán)
Jahongir O‘rozov Defensor Navbahor Namangan (Uzbekistán)
Behruzjon Karimov Defensor Surkhon Termiz (Uzbekistán)
Abdulla Abdullaev Defensor Dibba Al-Fujairah (Emiratos Árabes Unidos)
Akmal Mozgovoy Mediocampista Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
Otabek Shukurov Mediocampista Baniyas (Emiratos Árabes Unidos)
Jamshid Iskanderov Mediocampista Navbahor Namangan (Uzbekistán)
Odil Hamrobekov Mediocampista Tractor (Irán)
Jaloliddin Masharipov Mediocampista Esteghlal (Irán)
Aziz G‘aniyev Mediocampista Al Bataeh (Emiratos Árabes Unidos)
Sherzod Esanov Mediocampista Sogdiana Jizzakh (Uzbekistán)
Abbosbek Fayzullaev Mediocampista İstanbul Başakşehir (Turquía)
Eldor Shomurodov Delantero İstanbul Başakşehir (Turquía)
Igor Sergeev Delantero Persepolis (Irán)
Azizbek Amonov Delantero Bukhara (Uzbekistán)
Oston O‘runov Delantero Persepolis (Irán)
Dostonbek Khamdamov Delantero Pakhtakor (Uzbekistán)

ABDUKODIR KHUSANOV CONVOCADOS UZBEKISTÁN ELDOR SHOMURODOV FÚTBOL DE ASIA GRUPO K MANCHESTER CITY MUNDIAL 2026 NASAF QARSHI SELECCION DE UZBEKISTAN