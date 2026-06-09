La Selección de Uzbekistán desembarca en el gran escenario internacional valiéndose de una nómina unificada que confía el grueso de su estructura táctica a los clubes tradicionales de su torneo doméstico. Con el Nasaf Qarshi y el Navbahor dominando la convocatoria, el conjunto asiático añade interesantes y sumamente competitivas piezas de exportación afincadas en Turquía, los Emiratos Árabes e Irán, coronados por una joya en la Premier League inglesa. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Uzbekistan Super League (Uzbekistán): 16 jugadores.
- UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos): 3 jugadores.
- Iran Pro League (Irán): 3 jugadores.
- Süper Lig (Turquía): 2 jugadores.
- Premier League (Inglaterra): 1 jugador.
- Base / Clubes locales adicionales: 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|O‘tkir Yusupov
|Arquero
|Navbahor Namangan (Uzbekistán)
|Botirali Ergashev
|Arquero
|Neftchi Fergana (Uzbekistán)
|Abduvohid Ne’matov
|Arquero
|Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
|Abdukodir Khusanov
|Defensor
|Manchester City (Inglaterra)
|Hojiakbar Alijonov
|Defensor
|Pakhtakor (Uzbekistán)
|Farruh Sayfiyev
|Defensor
|Neftchi Fergana (Uzbekistán)
|Rustam Ashurmatov
|Defensor
|Esteghlal (Irán)
|Sherzod Nasrullaev
|Defensor
|Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
|Umar Eshmurodov
|Defensor
|Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
|Avazbek O‘lmasaliev
|Defensor
|AGMK (Uzbekistán)
|Jahongir O‘rozov
|Defensor
|Navbahor Namangan (Uzbekistán)
|Behruzjon Karimov
|Defensor
|Surkhon Termiz (Uzbekistán)
|Abdulla Abdullaev
|Defensor
|Dibba Al-Fujairah (Emiratos Árabes Unidos)
|Akmal Mozgovoy
|Mediocampista
|Nasaf Qarshi (Uzbekistán)
|Otabek Shukurov
|Mediocampista
|Baniyas (Emiratos Árabes Unidos)
|Jamshid Iskanderov
|Mediocampista
|Navbahor Namangan (Uzbekistán)
|Odil Hamrobekov
|Mediocampista
|Tractor (Irán)
|Jaloliddin Masharipov
|Mediocampista
|Esteghlal (Irán)
|Aziz G‘aniyev
|Mediocampista
|Al Bataeh (Emiratos Árabes Unidos)
|Sherzod Esanov
|Mediocampista
|Sogdiana Jizzakh (Uzbekistán)
|Abbosbek Fayzullaev
|Mediocampista
|İstanbul Başakşehir (Turquía)
|Eldor Shomurodov
|Delantero
|İstanbul Başakşehir (Turquía)
|Igor Sergeev
|Delantero
|Persepolis (Irán)
|Azizbek Amonov
|Delantero
|Bukhara (Uzbekistán)
|Oston O‘runov
|Delantero
|Persepolis (Irán)
|Dostonbek Khamdamov
|Delantero
|Pakhtakor (Uzbekistán)