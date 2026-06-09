Grupo L: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Croacia? Cotización de los Balcanes: El valor de mercado de Croacia ante la irrupción millonaria de Gvardiol.

La escuadra croata salta a la palestra ratificando que su jerarquía deportiva en las últimas Copas del Mundo viene respaldada por una cotización muy potente en los clubes más pesados del continente europeo.

Valor total de la plantilla: €387.70 millones de euros.

El Rey de la Bolsa Ajedrezada: El polivalente y poderoso defensor central del Manchester City, Josko Gvardiol, lidera ampliamente las finanzas nacionales ostentando una impresionante cotización de mercado de €70.00 millones.

El podio de las perlas juveniles: La gran sensación bursátil ocurre en la zaga y la medular. El jovencísimo central Luka Vuskovic (Tottenham) se adjudica la segunda plaza financiera cotizando en unos asombrosos €60.00 millones a sus escasos 19 años, mientras que el lateral derecho Josip Stanisic (Bayern Múnich) y el volante Petar Sučić (Inter de Milán) comparten el tercer peldaño tasados en €40.00 millones cada uno.

La paradoja de la leyenda Luka Modrić: Un caso verdaderamente llamativo ocurre con el histórico capitán y balón de oro. Militando actualmente en el Milan de Italia a sus 40 años, su valor de Transfermarkt se ha reducido a unos modestos €3.50 millones debido a su longevidad, reflejando la enorme brecha financiera frente a la perla Martin Baturina (€30.00M).

El panorama económico del Grupo L exhibe una de las polarizaciones más brutales de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Inglaterra con una colosal plantilla valorada en €1,363.20 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su astro Jude Bellingham (€130.00M) y el despliegue de Declan Rice (€120.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Croacia (€387.70 millones), escuadra ajedrezada que presume de un poderoso muro defensivo encabezado por el central del Manchester City, Josko Gvardiol (€70.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Ghana (€234.60 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo (€80.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Panamá (€34.93 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cuarenta veces menos que el combinado inglés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su lateral del Marsella, Amir Murillo (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico ghanés y el enorme corazón defensivo de los canaleros prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.