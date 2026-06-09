Grupo L: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Ghana? Tesoro de las Estrellas Negras: El cotizado valor de Ghana y el impacto bursátil de Antoine Semenyo.

La Selección de Ghana se presenta al certamen internacional consolidando un valor de mercado sumamente competitivo que la sitúa con comodidad en el bolsillo de la clase media alta del torneo.

Valor total de la plantilla: €234.60 million de euros.

El Faraón de los Millones de Accra: Tras su espectacular, rutilante y millonario traspaso a las filas del Manchester City inglés, el atacante Antoine Semenyo rompe todos los parámetros económicos de su país, liderando las finanzas ghanesas con una imponente cotización de €80.00 millones.

El podio bursátil europeo: El veloz extremo Kamaal Deen Sulemana (Atalanta) amarra la segunda posición comercial tasado en €17.00 millones, mientras que el delantero Brandon Thomas-Asante (Coventry) se mete al podio fijando una ficha económica de €16.00 millones.

La curiosidad del abismo local y la veteranía: Mientras que perlas juveniles de la zaga como Kojo Oppong Peprah (Niza) cotizan en unos respetables €10.00 millones, los referentes históricos del vestuario acusan la madurez en su carné; el centrocampista Thomas Partey (Villarreal) cotiza en unos austeros €2.00 millones, y el delantero Jordan Ayew (Leicester) cierra la escala bursátil con apenas €1.00 millón de euros.

El panorama económico del Grupo L exhibe una de las polarizaciones más brutales de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Inglaterra con una colosal plantilla valorada en €1,363.20 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su astro Jude Bellingham (€130.00M) y el despliegue de Declan Rice (€120.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Croacia (€387.70 millones), escuadra ajedrezada que presume de un poderoso muro defensivo encabezado por el central del Manchester City, Josko Gvardiol (€70.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Ghana (€234.60 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo (€80.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Panamá (€34.93 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cuarenta veces menos que el combinado inglés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su lateral del Marsella, Amir Murillo (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico ghanés y el enorme corazón defensivo de los canaleros prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.