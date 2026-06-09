La escuadra de los Three Lions asume su participación mundialista rompiendo por completo las básculas de la industria financiera del fútbol global, consolidando la plantilla más cara y ostentosa de todo su sector.
Valor total de la plantilla: €1,363.20 millones de euros.
El Rey del Monedero Británico: El excelso mediapunta del Real Madrid, Jude Bellingham, comanda de manera imperial las finanzas de su selección nacional ostentando una impresionante valoración bursátil de €130.00 millones.
El podio de las súper élites de la Premier: El engranaje de los inventores del fútbol cotiza en cifras verdaderamente estratosféricas. El pivote del Arsenal, Declan Rice, amarra el segundo puesto tasado en €120.00 millones, mientras que el extremo Bukayo Saka (Arsenal) defiende el tercer peldaño con una ficha fija de €110.00 millones.
Curiosidades financieras: Llama poderosamente la atención la revalorización masiva de figuras emergentes como Morgan Rogers (Aston Villa), tasado en unos espectaculares €90.00 millones, y el juvenil Elliot Anderson (Nottingham), fijado en unos imponentes €75.00 millones. A su vez, el deslumbrante extremo Marcus Rashford, tras su mudanza comercial al Barcelona de España, mantiene una cotización estable de €60.00 millones, igualando la cifra del delantero franquicia del Bayern Múnich, Harry Kane.
Extremo inferior de la escala: El experimentado mediocampista Jordan Henderson (Brentford), a sus 35 años, cierra las estimaciones bursátiles nacionales registrando un costo comercial de apenas €1.20 millones de euros.
El panorama económico del Grupo L exhibe una de las polarizaciones más brutales de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Inglaterra con una colosal plantilla valorada en €1,363.20 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su astro Jude Bellingham (€130.00M) y el despliegue de Declan Rice (€120.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Croacia (€387.70 millones), escuadra ajedrezada que presume de un poderoso muro defensivo encabezado por el central del Manchester City, Josko Gvardiol (€70.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Ghana (€234.60 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo (€80.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Panamá (€34.93 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cuarenta veces menos que el combinado inglés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su lateral del Marsella, Amir Murillo (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico ghanés y el enorme corazón defensivo de los canaleros prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.