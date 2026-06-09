Grupo L: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Inglaterra? El banco de Londres: El colosal e imponente valor de Inglaterra y sus súper élites en el 2026.

La escuadra de los Three Lions asume su participación mundialista rompiendo por completo las básculas de la industria financiera del fútbol global, consolidando la plantilla más cara y ostentosa de todo su sector.

Valor total de la plantilla: €1,363.20 millones de euros.

El Rey del Monedero Británico: El excelso mediapunta del Real Madrid, Jude Bellingham, comanda de manera imperial las finanzas de su selección nacional ostentando una impresionante valoración bursátil de €130.00 millones.

El podio de las súper élites de la Premier: El engranaje de los inventores del fútbol cotiza en cifras verdaderamente estratosféricas. El pivote del Arsenal, Declan Rice, amarra el segundo puesto tasado en €120.00 millones, mientras que el extremo Bukayo Saka (Arsenal) defiende el tercer peldaño con una ficha fija de €110.00 millones.

Curiosidades financieras: Llama poderosamente la atención la revalorización masiva de figuras emergentes como Morgan Rogers (Aston Villa), tasado en unos espectaculares €90.00 millones, y el juvenil Elliot Anderson (Nottingham), fijado en unos imponentes €75.00 millones. A su vez, el deslumbrante extremo Marcus Rashford, tras su mudanza comercial al Barcelona de España, mantiene una cotización estable de €60.00 millones, igualando la cifra del delantero franquicia del Bayern Múnich, Harry Kane.

Extremo inferior de la escala: El experimentado mediocampista Jordan Henderson (Brentford), a sus 35 años, cierra las estimaciones bursátiles nacionales registrando un costo comercial de apenas €1.20 millones de euros.

El panorama económico del Grupo L exhibe una de las polarizaciones más brutales de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Inglaterra con una colosal plantilla valorada en €1,363.20 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su astro Jude Bellingham (€130.00M) y el despliegue de Declan Rice (€120.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Croacia (€387.70 millones), escuadra ajedrezada que presume de un poderoso muro defensivo encabezado por el central del Manchester City, Josko Gvardiol (€70.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Ghana (€234.60 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo (€80.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Panamá (€34.93 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cuarenta veces menos que el combinado inglés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su lateral del Marsella, Amir Murillo (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico ghanés y el enorme corazón defensivo de los canaleros prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.