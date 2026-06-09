Grupo L: ¿Cuánto cuesta la plantilla de la Selección de Panamá? Esfuerzo de la marea roja: El compacto presupuesto de Panamá ante el monopolio de Amir Murillo.

La Selección de Panamá asume su aventura mundialista bajo una realidad presupuestaria sumamente compacta y austera, careciendo de las billeteras rutilantes de las potencias de la UEFA, pero exhibiendo un notable orden bursátil.

Valor total de la plantilla: €34.93 millones de euros.

El dueño absoluto del monedero canalero: El lateral derecho del Olympique de Marsella francés, Amir Murillo, comanda de manera imperial las finanzas de su selección nacional. Tasado en unos respetables €7.00 millones de euros, él solo representa la quinta parte del costo total de todo su combinado.

El podio de persecución de la Premier y la Liga MX: El defensor central José Córdoba (Norwich) amarra el segundo peldaño bursátil cotizando en €5.00 millones, mientras que el talentoso metrónomo de Pumas UNAM de México, Adalberto Carrasquilla, se queda con la tercera plaza tasado en unos espectaculares €4.00 millones.

El abismo por debajo del millón: Descontando a sus tres estrellas principales fogueadas en el extranjero y al zaguero Andrés Andrade (LASK Linz – €2.50M), la inmensa mayoría de la plantilla de Panamá promedia valores comerciales sumamente bajos, moviéndose estrictamente en un rango de entre €200 mil y €600 mil de euros. Es la Cenicienta absoluta del sector.

El panorama económico del Grupo L exhibe una de las polarizaciones más brutales de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Inglaterra con una colosal plantilla valorada en €1,363.20 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su astro Jude Bellingham (€130.00M) y el despliegue de Declan Rice (€120.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Croacia (€387.70 millones), escuadra ajedrezada que presume de un poderoso muro defensivo encabezado por el central del Manchester City, Josko Gvardiol (€70.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Ghana (€234.60 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo (€80.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Panamá (€34.93 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cuarenta veces menos que el combinado inglés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su lateral del Marsella, Amir Murillo (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico ghanés y el enorme corazón defensivo de los canaleros prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.