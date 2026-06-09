La Selección de Panamá asume su aventura mundialista bajo una realidad presupuestaria sumamente compacta y austera, careciendo de las billeteras rutilantes de las potencias de la UEFA, pero exhibiendo un notable orden bursátil.

Valor total de la plantilla: €34.93 millones de euros.

El dueño absoluto del monedero canalero: El lateral derecho del Olympique de Marsella francés, Amir Murillo, comanda de manera imperial las finanzas de su selección nacional. Tasado en unos respetables €7.00 millones de euros, él solo representa la quinta parte del costo total de todo su combinado.

El podio de persecución de la Premier y la Liga MX: El defensor central José Córdoba (Norwich) amarra el segundo peldaño bursátil cotizando en €5.00 millones, mientras que el talentoso metrónomo de Pumas UNAM de México, Adalberto Carrasquilla, se queda con la tercera plaza tasado en unos espectaculares €4.00 millones.

El abismo por debajo del millón: Descontando a sus tres estrellas principales fogueadas en el extranjero y al zaguero Andrés Andrade (LASK Linz – €2.50M), la inmensa mayoría de la plantilla de Panamá promedia valores comerciales sumamente bajos, moviéndose estrictamente en un rango de entre €200 mil y €600 mil de euros. Es la Cenicienta absoluta del sector.

El panorama económico del Grupo L exhibe una de las polarizaciones más brutales de toda la fase de grupos, liderado de forma imperial en la cima bursátil por Inglaterra con una colosal plantilla valorada en €1,363.20 millones, un imperio financiero sustentado en los registros individuales de su astro Jude Bellingham (€130.00M) y el despliegue de Declan Rice (€120.00M). Un escalón por debajo se sitúa el combinado de Croacia (€387.70 millones), escuadra ajedrezada que presume de un poderoso muro defensivo encabezado por el central del Manchester City, Josko Gvardiol (€70.00M), superando visiblemente la bolsa comercial de Ghana (€234.60 millones), conjunto africano que de todas formas defiende un mercado muy potente impulsado por el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo (€80.00M). En el extremo más austero habita la humilde delegación de Panamá (€34.93 millones); la auténtica “Cenicienta” del monedero en esta zona cuesta cuarenta veces menos que el combinado inglés y vive bajo el absoluto monopolio monetario de su lateral del Marsella, Amir Murillo (€7.00M), reflejando un sector donde el favoritismo financiero es evidente en los papeles de las agencias mundiales, pero donde el vertiginoso ritmo táctico ghanés y el enorme corazón defensivo de los canaleros prometen desafiar los presupuestos millonarios sobre el terreno de juego.

ADALBERTO CARRASQUILLA AMIR MURILLO FINANZAS CONCACAF JOSÉ CÓRDOBA MUNDIAL 2026 PRESUPUESTO PANAMÁ SELECCIÓN DE PANAMÁ TRANSFERMARKT VALOR DE MERCADO