La Selección de Croacia asume su participación mundialista exhibiendo una nómina de inmensa jerarquía técnica y recorrido internacional. El conjunto ajedrezado ha diseñado una geografía competitiva sumamente balanceada, extrayendo a sus principales baluartes del sistema de ligas de Inglaterra, Italia y Alemania, complementada con interesantes piezas afincadas en su circuito doméstico y los Estados Unidos. Su mapa de ligas se divide de la siguiente manera:

  • Bundesliga (Alemania): 5 jugadores.
  • Serie A (Italia): 5 jugadores.
  • Premier League / English Leagues (Inglaterra): 4 jugadores.
  • LaLiga (España): 2 jugadores.
  • Liga de los Países Bajos (Eredivisie): 2 jugadores.
  • Fútbol Croata (Prva HNL): 2 jugadores.
  • Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.
  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
  • Süper Lig (Turquía): 1 jugador.
  • Superliga de Grecia (Grecia): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Dominik Livakovic Arquero Fenerbahçe (Turquía)
Dominik Kotarski Arquero PAOK (Grecia)
Ivor Pandur Arquero Hull City (Inglaterra)
Josko Gvardiol Defensor Manchester City (Inglaterra)
Duje Caleta-Car Defensor Olympique Lyon (Francia)
Josip Sutalo Defensor Ajax (Países Bajos)
Josip Stanisic Defensor Bayern Múnich (Alemania)
Marin Pongracic Defensor Fiorentina (Italia)
Martin Erlic Defensor Bologna (Italia)
Luka Vuskovic Defensor Tottenham (Inglaterra)
Luka Modric Mediocampista Milan (Italia)
Mateo Kovacic Mediocampista Manchester City (Inglaterra)
Mario Pasalic Mediocampista Atalanta (Italia)
Nikola Vlasic Mediocampista Torino (Italia)
Luka Sucic Mediocampista Real Sociedad (España)
Martin Baturina Mediocampista Dinamo Zagreb (Croacia)
Kristijan Jakic Mediocampista Augsburgo (Alemania)
Petar Sucic Mediocampista Inter de Milán (Italia)
Nikola Moro Mediocampista Bologna (Italia)
Toni Fruk Mediocampista Rijeka (Croacia)
Ivan Perisic Delantero PSV Eindhoven (Países Bajos)
Andrej Kramaric Delantero Hoffenheim (Alemania)
Ante Budimir Delantero Osasuna (España)
Marco Pasalic Delantero Orlando City (Estados Unidos)
Petar Musa Delantero FC Dallas (Estados Unidos)
Igor Matanovic Delantero Eintracht Frankfurt (Alemania)

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