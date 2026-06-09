La Selección de Croacia asume su participación mundialista exhibiendo una nómina de inmensa jerarquía técnica y recorrido internacional. El conjunto ajedrezado ha diseñado una geografía competitiva sumamente balanceada, extrayendo a sus principales baluartes del sistema de ligas de Inglaterra, Italia y Alemania, complementada con interesantes piezas afincadas en su circuito doméstico y los Estados Unidos. Su mapa de ligas se divide de la siguiente manera:
- Bundesliga (Alemania): 5 jugadores.
- Serie A (Italia): 5 jugadores.
- Premier League / English Leagues (Inglaterra): 4 jugadores.
- LaLiga (España): 2 jugadores.
- Liga de los Países Bajos (Eredivisie): 2 jugadores.
- Fútbol Croata (Prva HNL): 2 jugadores.
- Major League Soccer (Estados Unidos): 2 jugadores.
- Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
- Süper Lig (Turquía): 1 jugador.
- Superliga de Grecia (Grecia): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Dominik Livakovic
|Arquero
|Fenerbahçe (Turquía)
|Dominik Kotarski
|Arquero
|PAOK (Grecia)
|Ivor Pandur
|Arquero
|Hull City (Inglaterra)
|Josko Gvardiol
|Defensor
|Manchester City (Inglaterra)
|Duje Caleta-Car
|Defensor
|Olympique Lyon (Francia)
|Josip Sutalo
|Defensor
|Ajax (Países Bajos)
|Josip Stanisic
|Defensor
|Bayern Múnich (Alemania)
|Marin Pongracic
|Defensor
|Fiorentina (Italia)
|Martin Erlic
|Defensor
|Bologna (Italia)
|Luka Vuskovic
|Defensor
|Tottenham (Inglaterra)
|Luka Modric
|Mediocampista
|Milan (Italia)
|Mateo Kovacic
|Mediocampista
|Manchester City (Inglaterra)
|Mario Pasalic
|Mediocampista
|Atalanta (Italia)
|Nikola Vlasic
|Mediocampista
|Torino (Italia)
|Luka Sucic
|Mediocampista
|Real Sociedad (España)
|Martin Baturina
|Mediocampista
|Dinamo Zagreb (Croacia)
|Kristijan Jakic
|Mediocampista
|Augsburgo (Alemania)
|Petar Sucic
|Mediocampista
|Inter de Milán (Italia)
|Nikola Moro
|Mediocampista
|Bologna (Italia)
|Toni Fruk
|Mediocampista
|Rijeka (Croacia)
|Ivan Perisic
|Delantero
|PSV Eindhoven (Países Bajos)
|Andrej Kramaric
|Delantero
|Hoffenheim (Alemania)
|Ante Budimir
|Delantero
|Osasuna (España)
|Marco Pasalic
|Delantero
|Orlando City (Estados Unidos)
|Petar Musa
|Delantero
|FC Dallas (Estados Unidos)
|Igor Matanovic
|Delantero
|Eintracht Frankfurt (Alemania)